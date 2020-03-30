印度警察聯手藝術家做「恐怖新冠頭盔」 嚇阻民眾別外出

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續肆虐全球，幾乎全世界各個國家都處於防疫緊繃狀態，擁有全世界上第二多人口的印度，該國政府宣布從25日開始全國大封鎖21天，並呼籲民眾3週內不得外出，不過還是有人忍不住出來「趴趴走」，對此就有印度警察想出另類「奇招」，戴起嚇人的「新冠病毒頭盔」，結果也順利達到嚇阻作用，更在網路上瘋傳。

根據《 CNN 》報導，印度泰米爾納德邦（Tamil Nadu）一名警察拉吉什·巴布（Rajesh Babu），為了宣導民眾乖乖待在家的政策，竟與當地藝術家古特漢普（B. Gowtham）合作，特地用舊報紙和廢棄紙製作出了一款新型冠狀病毒外型的頭盔，頭盔末端覆蓋有紅色的尖頭，上面裝有小燈泡，就像新型冠狀病毒的顯微圖一樣。

藝術家古特漢普透露，他之所以會想製作這個頭盔是因為他發現，公眾對於這種大流行疾病和預防措施缺乏認識和防疫觀念，因此就向巴布提出製作「恐怖頭盔」的想法，希望能夠藉由頭盔令民眾感到毛骨悚然，也讓大眾知道這種病毒會奪人性命。他也說道「民眾的衛生根本不夠，我們仍然看到有人到處在街上漫遊，沒有適當的防疫設備，也沒有配戴口罩」。

從照片中可看出，該頭盔乍看之下真的相當嚇人，古特漢普也坦言，有些人看到後覺得很有趣，有些人則感到害怕，尤其是孩童看到後都想趕快回家，確實起到了不小的嚇阻作用。