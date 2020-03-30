上百隻獅子出巡防民眾外出？俄發言人：要也是放熊出來

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球，各國紛紛祭出封城、鎖國的政策，希望民眾可以盡量避免出門，防堵疫情惡化。不過，近日在社群媒體上傳出俄羅斯總統普丁，竟放出上百隻老虎及獅子來嚇止民眾外出的消息。對此，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃就出面澄清，這個錯誤訊息完全是個「有趣的笑話」，並表示「依照傳統，我們要放動物出來，也是放熊比較有效率」。

根據《REUTERS》報導，最近民眾在社群媒體上瘋傳一張「獅子在大街上遊走」的照片，並有人指稱這是俄羅斯總統普丁（Vladmir Putin）為了防止新冠肺炎蔓延，放出600隻老虎、800隻獅子來阻止民眾外出。儘管有民眾認知到這可能是一則假消息，仍有部分民眾無法分辨真假，不斷驚呼：「等隔離期間結束後該怎麼收拾殘局？」

事實上，這張照片是2016年，電影劇組在南非約翰尼斯堡（Johannesburg）街道上拍攝時，從動物園借來的獅子。當時劇組將獅子帶來約翰尼斯堡時，還曾引起當地民眾一陣恐慌，不過情況很快地就被控制住，並沒有造成任何危險，沒想到4年前的這張照片，現在卻被誤傳是俄羅斯的防疫手段。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zaharova）隨即在記者會上發言澄清，此消息是誤傳，「在俄羅斯街道上放出老虎和獅子的笑話很有趣」，她還幽默地表示，「傳統上，如果我們要這麼做，要放也是放熊出來比較有效率」。

在俄羅斯的傳統中，「熊」佔有很重要的位置，從民間傳說到現代的文學作品，像是童話故事《瑪莎與熊》，都能夠從中看見由熊象徵的俄羅斯民族文化，俄羅斯同時也是棕熊（Ursus arctos）最大的棲息地之一。