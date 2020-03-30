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影／美國正妹護士出奇招 熱舞拍抖音宣導防疫措施

聯合新聞網 / 綜合報導
米奇拍攝抖音影片，邊跳熱舞邊傳遞防疫觀念。圖擷自每日郵報
米奇拍攝抖音影片，邊跳熱舞邊傳遞防疫觀念。圖擷自每日郵報

上週美國新冠肺炎確診人數突破十萬，成為全世界感染人數多的國家，醫院開始出現醫療資源不負使用，醫療人員壓力相當大。舊金山一名護士米奇（Mik Rai）趁著工作之餘，拍攝抖音影片宣導正確防疫知識，她的影片總計超過兩百萬人按讚。

短短15秒的影片，米奇在影片中配著流行音樂熱舞，但她不僅僅只是跳舞娛樂大眾，每段影片上頭都會配上幾段防疫宣導文，包括「保持適當社交距離」、「勤洗手」及「不要碰臉」等，也解釋病毒相關知識，吸睛之餘傳遞正確防疫知識。

米奇本身是舊金山小兒加護病房的護士，兩年前剛從護校畢業的她，仍舊在艱困的情況中義無反顧地投身工作。儘管近日病人數量迅速增加，工作時間相當長，她仍不間斷的在個人社群po影片。

而她的努力也受到網友熱烈歡迎，她的影片總計有兩百萬人按讚，追蹤人數則多達23萬5千人。她希望那藉由不斷更新影片來打擊四處流竄的假訊息，並提醒大眾該如何防疫，以減輕醫療照護工作者的壓力。

舊金山 新冠肺炎 抖音

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