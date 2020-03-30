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居家隔離到崩潰？ 印度男裸體衝上街咬死老婦

香港01 / 李福源
印度新冠肺炎防疫政策上路，25日起全國封城21天。各地警方嚴加取締違規者，民眾被抓到無故亂跑，當場被員警鞭打。路透
印度新冠肺炎防疫政策上路，25日起全國封城21天。各地警方嚴加取締違規者，民眾被抓到無故亂跑，當場被員警鞭打。路透

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，印度泰米爾納德邦（Tamil Nadu）德尼縣（Theni）一名34歲男子被要求居家隔離，但上周五（27日）晚他突然全身裸體離開住所，並隨機狠咬90歲老婦納奇瑪（Natchiammal）的喉嚨；兇徒其後被捕，納奇瑪則被送院急救，延至翌日傷重不治。

警方表示，行兇男子是一位紡織品商人，約在10日前從斯里蘭卡返國，故此須按規定進行居家隔離；事發當晚他突然全裸跑出家門，並襲擊正在自家門口睡覺的納奇瑪施襲，向她的喉嚨狠咬下去，鄰居聽到納奇瑪的慘叫聲，馬上趕到現場將兇徒制伏及報警。

納奇瑪被送院急救，可惜延至上周六（28日）上午終告不治。警方表示，兇手很可能是在居家隔離期間出現精神問題而犯案。

心理健康專家拉馬蘇布拉馬尼安博士（Dr C Ramasubramanian）說，案件反映有需要評估自我隔離人士的心理健康狀況，「任何接受隔離的人都要獲得心理輔導，以及申報其病歷，隔離前我們須考慮到所產生的心理影響」。他指出，突然要適應社交活動大幅減少的生活模式，可能導致感覺剝奪（sensory deprivation）及非常空虛，因此有需要為隔離人士提供消遣，例如書籍、視覺娛樂及定時與家人聯絡等。

火車廂改成隔離病房

另外，印度國營鐵路公司（Indian Railways）上周六（28日）表示，計劃將火車的車廂改裝成隔離病房，若成功獲批，將在印度各區域的鐵路網絡以每周10間的速度增設這種隔離病房。

印度鐵路部長戈亞爾（Piyush Goyal）在Twitter發文稱：「鐵路將為患者提供乾淨、經消毒且衛生的環境，讓他們在舒適的環境中康復」，惟他未有透露每節車廂能接收多少名患者。印度迄今累計1024宗確診個案，共27人不治。

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文章授權轉載自《香港01》

COVID-19 新型冠狀病毒 印度

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