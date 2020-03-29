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京都肥宅大學生花4年變花美男 網友震撼：用了魔法吧

香港01 / 記者謝茜嘉／報導
谷口柊彌就讀京都大學法律系，剛進大學時是一名肥宅，走在路上亦不太起眼，但4年後竟變成了一名花美男。圖／Twitter
谷口柊彌就讀京都大學法律系，剛進大學時是一名肥宅，走在路上亦不太起眼，但4年後竟變成了一名花美男。圖／Twitter

每個人總有不堪回首的「肥、毒、宅」過去，不少人改變形象，決定一洗頹風。京都有位男大學生最近於Twitter大方公開4年前舊照，表示以前的他是位肥宅，但隨著4年時間過去，近日畢業照更見樓主判若兩人，變身成花美男，肥仔變瘦仔令眾多網友驚呼難以置信，「根本不是整型，是轉世」。

日本大學生谷口柊彌就讀全球百大的京都大學法律系，他日前於Twitter上載4年前後的對比照，可見其中一張是他剛成為大學生時的模樣，體型肥又橫、面型圓又胖，有特厚雙下巴，還戴上一副細小的老土鐵框眼鏡，顯得眼鏡細上加細更令面型「顯肥」，頭上留着一個整齊的安全帽髮型，配以全灰色外套是一名標準宅男，走在路上毫不起眼。

經歷了4年時間，歲月除了是把殺豬刀，原來還有抽脂效果，谷口在學校的經歷令他不只學識，就連打扮亦更上一層樓，肥仔亦變成瘦仔。第二張拿着畢業證書的照片，他竟變身成花美男，瘦身成功之餘，還學懂化淡妝，髮型、服裝亦跟上日系潮流，甚至戴耳環，他在貼文笑說：「把人性和脂肪當作代價，換來學歷及法律知識。」

貼文一出後，震驚大批網友，紛紛驚呼「真的是同一個人嗎」、「根本不是整型，是轉世」，發現原來學霸「太用腦讀書會變成這樣」。不過有眼尖的網友發現，谷口相片部份背景歪掉，揶揄他是用了「空間魔法」，即是P圖的意思，因為新照片的背景出現一些扭曲，「這4年應該是學修圖吧」、「為什麼同一背景，4年後卻歪掉了」。

隨後谷口更貼上多張畢業照澄清，但挑剔網友依然不死心，還是找出照片中有點歪掉的地方反駁。雖然谷口最後未再回應，但卻有網友出面維護，認為谷口肯改變已是好事，起碼真的變瘦了，「放過人家吧」，還「回歸正題」祝他畢業快樂。

隨後谷口更貼上多張畢業照澄清，但挑剔網友依然不死心。圖／Twitter
隨後谷口更貼上多張畢業照澄清，但挑剔網友依然不死心。圖／Twitter

畢業照卻變成花美男，不但瘦身成功，更化了淡妝，髮型、服裝亦跟上潮流。圖／Twitter
畢業照卻變成花美男，不但瘦身成功，更化了淡妝，髮型、服裝亦跟上潮流。圖／Twitter

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文章授權轉載自《香港01》

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