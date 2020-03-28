小貓抓壞壁紙底下暗藏「山水壁畫」 屋主：住2年都沒發現

許多人在買房或租房前都會事先看過房子狀況，但有時入住後卻會發現房內的一些細節或是意外驚喜。一位美國婦人養了一隻小貓，但某天小貓卻調皮地抓壞了房間壁紙，而當婦人撕開壁紙時卻意外發現牆上的塗鴉，她立刻通知兒子前來幫忙撕開其餘壁紙，結果發現房間整片牆上出現壯麗的山水畫，令他們相當驚訝，因為住了2年都沒有發現這個秘密，而他們也決定將山水壁畫的照片放上網路，尋找這位作畫者。

根據「CNN」報導，這位住在美國亞利桑那州卡薩格蘭德（Casa Grande）的傑克曼（Jackman）因家中小貓調皮抓壞壁紙，意外發現家中房間內的彩色山水壁畫，她表示不知道什麼原因小貓開始抓房間牆壁，當她將損毀壁紙撕開時發現牆上有彩繪塗鴉，傑克曼立刻傳了照片給兒子，請他幫忙撕開壁紙，傑克曼的兒子受訪時表示「我對壁畫的其他部分感到好奇，不能讓媽媽享受所有的樂趣」，他們花了一星期的時間撕開壁紙，並在21日時看到山水壁畫的完整模樣。

傑克曼表示「它的範圍讓我感到驚訝，牆上有一尊佛像，浸透在山脈和橘紅色的浮雲之間。它的頭在角落，石頭的腳從房間另一側的水裡伸出來。另一面牆的特點是充滿了寶塔和在天空中旋轉的紫色雲朵田野」，而傑克曼兒子則認為該幅山水壁畫的靈感來自印度教，他說「我想這就像香格里拉一樣，這絕對是印度教的靈感，那是在水中的巨大佛像，非常寧靜的景象」。

事實上，傑克曼只在房子住了2年，因此不知道該幅畫的作者是誰，他們將壁畫的照片放上網路，希望找尋作畫者，可惜至今還沒有人聯絡他們，但傑克曼決定保留這幅壁畫，她很感謝看到這幅畫的人沒有將它塗掉，傑克曼表示「我確實喜歡壁紙，但我想我更喜歡壁畫。」