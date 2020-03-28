快訊

酒駕男開車衝撞 警開5槍誤擊女乘客中彈身亡

小貓抓壞壁紙底下暗藏「山水壁畫」 屋主：住2年都沒發現

聯合新聞網 / 綜合報導
傑克曼的小貓將房內壁紙抓毀，意外揭開牆上的彩繪山水壁畫。圖擷自「Garret Jackman」facebook
傑克曼的小貓將房內壁紙抓毀，意外揭開牆上的彩繪山水壁畫。圖擷自「Garret Jackman」facebook

許多人在買房或租房前都會事先看過房子狀況，但有時入住後卻會發現房內的一些細節或是意外驚喜。一位美國婦人養了一隻小貓，但某天小貓卻調皮地抓壞了房間壁紙，而當婦人撕開壁紙時卻意外發現牆上的塗鴉，她立刻通知兒子前來幫忙撕開其餘壁紙，結果發現房間整片牆上出現壯麗的山水畫，令他們相當驚訝，因為住了2年都沒有發現這個秘密，而他們也決定將山水壁畫的照片放上網路，尋找這位作畫者。

根據「CNN」報導，這位住在美國亞利桑那州卡薩格蘭德（Casa Grande）的傑克曼（Jackman）因家中小貓調皮抓壞壁紙，意外發現家中房間內的彩色山水壁畫，她表示不知道什麼原因小貓開始抓房間牆壁，當她將損毀壁紙撕開時發現牆上有彩繪塗鴉，傑克曼立刻傳了照片給兒子，請他幫忙撕開壁紙，傑克曼的兒子受訪時表示「我對壁畫的其他部分感到好奇，不能讓媽媽享受所有的樂趣」，他們花了一星期的時間撕開壁紙，並在21日時看到山水壁畫的完整模樣。

傑克曼表示「它的範圍讓我感到驚訝，牆上有一尊佛像，浸透在山脈和橘紅色的浮雲之間。它的頭在角落，石頭的腳從房間另一側的水裡伸出來。另一面牆的特點是充滿了寶塔和在天空中旋轉的紫色雲朵田野」，而傑克曼兒子則認為該幅山水壁畫的靈感來自印度教，他說「我想這就像香格里拉一樣，這絕對是印度教的靈感，那是在水中的巨大佛像，非常寧靜的景象」。

事實上，傑克曼只在房子住了2年，因此不知道該幅畫的作者是誰，他們將壁畫的照片放上網路，希望找尋作畫者，可惜至今還沒有人聯絡他們，但傑克曼決定保留這幅壁畫，她很感謝看到這幅畫的人沒有將它塗掉，傑克曼表示「我確實喜歡壁紙，但我想我更喜歡壁畫。」

壁畫 印度教

延伸閱讀

影／緊急狀態再延長…西班牙員警廣播「來自皮卡丘的信」 民眾歡呼吹口哨

菲律賓爸爸幫兒子剃頭 網笑：最適合「居家隔離」的髮型

史上最古老！5000年前金屬劍 藏在威尼斯修道院中

這款「捲筒衛生紙」一天賣200個！德烘焙師大發防疫財

相關新聞

日本第一牛郎變身YouTuber 自爆12小時不看手機秘技

日本第一牛郎羅蘭（Roland）曾自信的稱：「世界上只有兩種男人：我，和我以外的。」今年27歲的他除了是男公關，更是模特兒及老闆，不過他又開展KOL事業，今年三月正式進軍YouTube開設個人頻道「THE ROLAND SHOW」，希望以拍片方式與粉絲及觀眾交流。他早前分享自己工作時的日常，日前他公開每天起床後的生活及行程，更自爆如何不做手機奴隸，一招做到12小時禁手機。

小貓抓壞壁紙底下暗藏「山水壁畫」 屋主：住2年都沒發現

許多人在買房或租房前都會事先看過房子狀況，但有時入住後卻會發現房內的一些細節或是意外驚喜。一位美國婦人養了一隻小貓，但某天小貓卻調皮地抓壞了房間壁紙，而當婦人撕開壁紙時卻意外發現牆上的塗鴉，她立刻通知兒子前來幫忙撕開其餘壁紙，結果發現房間整片牆上出現壯麗的山水畫，令他們相當驚訝，因為住了2年都沒有發現這個秘密，而他們也決定將山水壁畫的照片放上網路，尋找這位作畫者。

人妻拒老公買Switch 改送「親手製遊戲機」網驚：太神奇了

花式放閃？日本有人妻獲悉老公想買「Switch」遊戲機後，製作仿真「Switch」糖霜餅乾送給對方，索性用美食俘虜老公，間接反對他買機。不少網友看後大讚人妻手藝高超，指那Switch餅乾「似乎很美味！」，但也有網友認為這是「放閃」無誤，笑言這對夫婦關係應該很不錯。

美21歲女鐵齒不遵守防疫建議 2天後染疫咳到喉嚨流血

美國福斯新聞網報導，田納西州納希維爾一名21歲女子泰特最近在影片中表示，感染新冠肺炎是別人家的事，還在網路上嘲諷保持社交...

印度全國13億人禁足 警實施超狂鐵腕嚴懲趴趴走民眾

新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，確診病例已經突破50萬人，許多國家想盡辦法防止疫情繼續擴散，印度也不例外，總理莫迪（Narendra Modi）24日宣布，從25日開始全國民眾禁足21天，印度警方為了讓民眾乖乖待在家，也將祭出鐵腕來執法。

菲律賓爸爸幫兒子剃頭 網笑：最適合「居家隔離」的髮型

新型冠狀病毒疫情在世界各地蔓延，許多國家也祭出城市封鎖、居家隔離等政策防疫。菲律賓一名父親就因為替兒子剪的髮型奇醜無比，被網友笑稱為確保兒子乖乖待在家裡隔離的傑出一手。

影／英國餐廳疫情下關門 4歲女孩驚聞母親下廚大聲嚎哭！

新冠肺炎（COVID-19）疫情之中，英國是其中一個大受影響的國家，首相約翰遜（Boris Johnson）於周一（23日）宣布將加強防疫措施，限制居民外出之餘，更連售賣非必要商品的店舖都要休息。當地一名4歲小女孩萊娜（Layla）近日被媽媽通知多間食店都休息甚至外賣都不送之後，就已經不斷嚎哭，當她知道要吃媽媽煮的食物時，幾乎走向崩潰邊緣！萊娜的經過雖然糟透了，但亦令一眾網民笑翻天，成為抗疫期間的一點甜。

影／出門購物又怕染病 英女躲太空球「滾」進超市

為了防止傳染新冠肺炎，各國人民盡出奇招，23日在英國有民眾拍下一名婦人出門購物，她為了與人保持距離，待在太空球（zorb ball）內，一路從家滾到了超市，並在超市裡買東西，不過沒過多久就被超市的員工請了出去。

影／緊急狀態再延長…西班牙員警廣播「來自皮卡丘的信」 民眾歡呼吹口哨

因應新型冠狀病毒疫情擴散，西班牙全國自三月十四日起便宣布進入緊急狀態，持續十五天。如今，因應疫情升溫，西班牙政府宣布緊急狀態必須再延長十五天，持續至四月十二日。位於西班牙北部，阿斯土利亞公國自治區的小鎮諾雷尼亞（Noreña, Asturias）也不例外，在這波緊急狀態中，當地警員也想到了為民眾們提昇士氣的方式。

從現存「對話本」內容看 貝多芬可能沒聾

從現存的「對話本」內容來看，音樂學者發現，貝多芬晚年可能並非全聾，還有部分聽力尚存。

情侶狂掃超市肉品稱「要讓別人都買不到」 遭肉搜秒道歉

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球多國爆發，許多國家下達全國封鎖令，要求國民除了必要緊急情況外，不得隨意走出家門，而他國民眾也擔心會有物資短缺的情況，紛紛湧進賣場超市掃貨，引起一陣囤貨潮。加拿大就有一對情侶近日上超市採購時，掃光了貨架上所有的肉品，並囂張說到要讓任何人都買不到，而情侶誇張的行徑也被人錄下，放到網路上，導致他們遭到肉搜威脅，他們接受採訪時為此道歉認錯，但也表示他們不應該因此被公審。

第一排乘客疑似感染新冠肺炎 客機機師跳窗逃難

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，人們害怕密閉的機艙成為病毒的溫床，而機上的駕駛和空服員也成為暴露在高危險中的族群。日前一名機師因聽聞有乘客疑似感染新冠病毒，於是怕得從駕駛艙的窗戶爬出飛機，該「逃難」影片也在網路上被瘋傳。

熱門新聞

美21歲女鐵齒不遵守防疫建議 2天後染疫咳到喉嚨流血

眼明手快跑在病毒前 他把2,700萬美元變成26億！

影／緊急狀態再延長…西班牙員警廣播「來自皮卡丘的信」 民眾歡呼吹口哨

2020日本最美女大生出爐 日網不買單：上屆比較優

影／出門購物又怕染病 英女躲太空球「滾」進超市

川普簽署2.2兆美元振興經濟法案 下令增產呼吸器

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。