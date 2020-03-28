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日本第一牛郎變身YouTuber 自爆12小時不看手機秘技

香港01 / 謝茜嘉
羅蘭表示每次健身前會做足熱身，在火爐前暖身及拉筋。他稱不喜歡電暖爐，會令皮膚變乾，拉筋可避免健身時弄傷肌肉，熱身後便煮早餐。（YouTube截圖）
羅蘭表示每次健身前會做足熱身，在火爐前暖身及拉筋。他稱不喜歡電暖爐，會令皮膚變乾，拉筋可避免健身時弄傷肌肉，熱身後便煮早餐。（YouTube截圖）

日本第一牛郎羅蘭（Roland）曾自信的稱：「世界上只有兩種男人：我，和我以外的。」今年27歲的他除了是男公關，更是模特兒及老闆，不過他又開展KOL事業，今年三月正式進軍YouTube開設個人頻道「THE ROLAND SHOW」，希望以拍片方式與粉絲及觀眾交流。他早前分享自己工作時的日常，日前他公開每天起床後的生活及行程，更自爆如何不做手機奴隸，一招做到12小時禁手機。

近日羅蘭於YouTube上傳片段分享早上生活，他在片中解釋指，因為每日生活不同，如果平常無特別計劃，每早9至10點便會起床，又指每晚睡覺前亦會把加濕器的濕度調至70%，讓房間空氣濕度猶如亞馬遜森林一樣，減少感冒的機會。

羅蘭又稱，他每早只用拋棄式牙刷，「你也不會重複吃著前天在口中吃過的糖果吧」，而且喜歡在房間內的大鏡子看著自己刷牙，甚至每日穿黑色同款短袖Tee，容易觀察自己身型上的變化。

羅蘭又指每次健身前亦會做足熱身，在火爐前暖起身子及拉筋。他稱不喜歡電暖爐，會令皮膚變乾，拉筋可避免健身時弄傷肌肉，熱身後便煮早餐。

此外，家中最特別是24小時長開的電視機，羅蘭解釋自己不愛看電視節目，因為很無聊，但會長時間播著喜歡的海浪聲，或是雨滴聲，根據每日心情轉換，他稱這些聲音可令自己放鬆。

羅蘭表示自己很少用電話，因為每日凌晨3點至下午3點亦會被鎖起螢幕，密碼是由酒吧店長保持秘密。

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文章授權轉載自《香港01》

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