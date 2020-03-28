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人妻拒老公買Switch 改送「親手製遊戲機」網驚：太神奇了
花式放閃？日本有人妻獲悉老公想買「Switch」遊戲機後，製作仿真「Switch」糖霜餅乾送給對方，索性用美食俘虜老公，間接反對他買機。不少網友看後大讚人妻手藝高超，指那Switch餅乾「似乎很美味！」，但也有網友認為這是「放閃」無誤，笑言這對夫婦關係應該很不錯。
日本繪本作家上岡麻美週一（23日）在Twitter貼文表示，見丈夫考慮想買「Switch」遊戲機，於是她自製「Switch」糖霜餅乾送給對方。照片所見，該糖霜餅乾造工詳細，就連遊戲機上的細小手把都有製作，螢幕上也有「Switch」遊戲的畫面，看上去像是真的主機一樣。
貼文在短短3日內獲得逾3.3萬人按讚以及6700多次分享。多名網友大讚上岡麻美手藝高超，稱餅乾「似乎很美味」、「太神奇了，我要」、「感覺肚子好餓」，也有網友認為原PO在「放閃」秀恩愛，指他們夫婦關係很好。
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文章授權轉載自《香港01》
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