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菲律賓爸爸幫兒子剃頭 網笑：最適合「居家隔離」的髮型
新型冠狀病毒疫情在世界各地蔓延，許多國家也祭出城市封鎖、居家隔離等政策防疫。菲律賓一名父親就因為替兒子剪的髮型奇醜無比，被網友笑稱為確保兒子乖乖待在家裡隔離的傑出一手。
這些照片來自於菲律賓一名女網友瑪拉在24日貼出的一則貼文，照片中，她的弟弟被剃去了上方大片頭髮，留下一個類似地中海的髮型。原來這是父親為他設計的「傑作」，惹得弟弟難過地大哭。瑪拉還在貼文中標籤「居家隔離」，引來網友們哄堂大笑。
有網友在下方留言，「很像戰國時代的日本武士」、「shining shimmering splendid（閃亮璀璨耀眼，阿拉丁主題曲〈A Whole New World〉歌詞）」，也有人稱很像周星馳電影中的「火雲邪神」。該貼文已經獲得了三萬個讚和五萬次轉貼分享。
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