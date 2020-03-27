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印度全國13億人禁足 警實施超狂鐵腕嚴懲趴趴走民眾
新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，確診病例已經突破50萬人，許多國家想盡辦法防止疫情繼續擴散，印度也不例外，總理莫迪（Narendra Modi）24日宣布，從25日開始全國民眾禁足21天，印度警方為了讓民眾乖乖待在家，也將祭出鐵腕來執法。
印度有13億人口，莫迪下令25日開始為期3周全國人民不得外出，藉此對抗新冠肺炎病毒，而這也是目前全世界規模最大的封鎖行動。莫迪引用衛生專家的研究表示21天才能阻斷病毒的傳播，希望民眾能遵守這3周的禁令，否則全國會倒退21年。
根據《環球新聞》報導，雖然總理下達禁足令，但仍然有民眾不予理會，照樣上街趴趴走，為了阻止民眾外出接觸、散播病毒，印度警方實施鐵腕來懲罰，除了喝斥民眾回家去，遇到不聽勸的還會拿棍子毆打、巴頭、命令交互蹲跳、伏地挺身，甚至還會遭到警察的羞辱，新聞被分享到PTT上也讓台灣網友看傻了眼。
有網友認為為了防堵疫情，用一些手段也無可厚非，「亂世用重典，正確」、「很荒謬但有效」、「哈哈…這招真的有效」、「昨天新聞看真的笑翻，警察一直追著打路人」、「這種人原本就應該打」。還有人希望台灣也能照樣嚴懲，「台灣居家檢疫也該比照辦理」、「台灣跟進一下，檢疫人口門口安排衛哨」、「真希望台灣跟進，一堆刁民就是欠教訓」。
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