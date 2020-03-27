快訊

財經大老外籍媳婦確診吵要吃漢堡 陳時中回應了

被檢舉偽造文書等罪 內政部將警政署長陳家欽函送北檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／英國餐廳疫情下關門 4歲女孩驚聞母親下廚大聲嚎哭！

香港01 / 撰文：卓柏安
小女孩得知她只能吃媽媽煮的飯後嚎啕大哭。圖擷自FACEBOOK
小女孩得知她只能吃媽媽煮的飯後嚎啕大哭。圖擷自FACEBOOK

新冠肺炎COVID-19疫情之中，英國是其中一個大受影響的國家，首相約翰遜（Boris Johnson）於周一（23日）宣布將加強防疫措施，限制居民外出之餘，更連售賣非必要商品的店舖都要休息。當地一名4歲小女孩萊娜（Layla）近日被媽媽通知多間食店都休息甚至外賣都不送之後，就已經不斷嚎哭，當她知道要吃媽媽煮的食物時，幾乎走向崩潰邊緣！萊娜的經過雖然糟透了，但亦令一眾網民笑翻天，成為抗疫期間的一點甜。

萊娜在短片開始拍攝的時候，就已經在放聲哭泣，並且趴在媽媽的大腿上：

媽媽在拍攝短片的時候已經開始忍不住笑，似乎不太介意自己的女兒大受打擊，甚至繼續說「連Pizza Hut也關門了」，甚有落井下石之感。

短片由周一上載至今，已經累積多達289萬次觀看，亦因為短片成為網上熱話。外賣程式Deliveroo就安排了一次特別的送遞，為萊娜送上Pizza Hut的薄餅，使她十分開心。更重要的是，Deliveroo特別將外賣區域擴大到萊娜的家，使她們可以透過手機程式叫外賣，萊娜亦不一定要吃上媽媽煮的東西。

Deliveroo發言人表示，當他們看到萊娜買不到外賣的樣子時，就知道自己一定要做一點事令她重拾笑容，於是他們的團隊就將外賣區域擴大到萊娜的家。

延伸閱讀：

一文睇清各大外賣速遞防疫措施（附優惠碼）

外賣自取7間優惠推介　Pizza Express薄餅$50、Pizza Hut買一送一

文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 COVID-19 英國 疫情 美食外送

延伸閱讀

就是要出門！西班牙人不惜「扮成狗」 醫生哭求：別再這麼做

影／緊急狀態再延長…西班牙員警廣播「來自皮卡丘的信」 民眾歡呼吹口哨

必勝客披薩必點口味？ 老饕答案一面倒：吃過回不去

好市多手推車有驚喜！她PO照找失主 網一看笑翻：回家跪算盤

相關新聞

影／英國餐廳疫情下關門 4歲女孩驚聞母親下廚大聲嚎哭！

新冠肺炎（COVID-19）疫情之中，英國是其中一個大受影響的國家，首相約翰遜（Boris Johnson）於周一（23日）宣布將加強防疫措施，限制居民外出之餘，更連售賣非必要商品的店舖都要休息。當地一名4歲小女孩萊娜（Layla）近日被媽媽通知多間食店都休息甚至外賣都不送之後，就已經不斷嚎哭，當她知道要吃媽媽煮的食物時，幾乎走向崩潰邊緣！萊娜的經過雖然糟透了，但亦令一眾網民笑翻天，成為抗疫期間的一點甜。

影／出門購物又怕染病 英女躲太空球「滾」進超市

為了防止傳染新冠肺炎，各國人民盡出奇招，23日在英國有民眾拍下一名婦人出門購物，她為了與人保持距離，待在太空球（zorb ball）內，一路從家滾到了超市，並在超市裡買東西，不過沒過多久就被超市的員工請了出去。

菲律賓爸爸幫兒子剃頭 網笑：最適合「居家隔離」的髮型

新型冠狀病毒疫情在世界各地蔓延，許多國家也祭出城市封鎖、居家隔離等政策防疫。菲律賓一名父親就因為替兒子剪的髮型奇醜無比，被網友笑稱為確保兒子乖乖待在家裡隔離的傑出一手。

影／緊急狀態再延長…西班牙員警廣播「來自皮卡丘的信」 民眾歡呼吹口哨

因應新型冠狀病毒疫情擴散，西班牙全國自三月十四日起便宣布進入緊急狀態，持續十五天。如今，因應疫情升溫，西班牙政府宣布緊急狀態必須再延長十五天，持續至四月十二日。位於西班牙北部，阿斯土利亞公國自治區的小鎮諾雷尼亞（Noreña, Asturias）也不例外，在這波緊急狀態中，當地警員也想到了為民眾們提昇士氣的方式。

從現存「對話本」內容看 貝多芬可能沒聾

從現存的「對話本」內容來看，音樂學者發現，貝多芬晚年可能並非全聾，還有部分聽力尚存。

情侶狂掃超市肉品稱「要讓別人都買不到」 遭肉搜秒道歉

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球多國爆發，許多國家下達全國封鎖令，要求國民除了必要緊急情況外，不得隨意走出家門，而他國民眾也擔心會有物資短缺的情況，紛紛湧進賣場超市掃貨，引起一陣囤貨潮。加拿大就有一對情侶近日上超市採購時，掃光了貨架上所有的肉品，並囂張說到要讓任何人都買不到，而情侶誇張的行徑也被人錄下，放到網路上，導致他們遭到肉搜威脅，他們接受採訪時為此道歉認錯，但也表示他們不應該因此被公審。

第一排乘客疑似感染新冠肺炎 客機機師跳窗逃難

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，人們害怕密閉的機艙成為病毒的溫床，而機上的駕駛和空服員也成為暴露在高危險中的族群。日前一名機師因聽聞有乘客疑似感染新冠病毒，於是怕得從駕駛艙的窗戶爬出飛機，該「逃難」影片也在網路上被瘋傳。

廁紙一包64元兩包1812元！澳商店「神定價」阻囤貨

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球發燒，不少國家都出現民生物資搶購潮，與「衛生紙之亂」等現象。澳洲一間便利商店老闆看不...

男子伸舌狂掃一整排超市商品 大嗆「誰怕新冠病毒」

新冠肺炎疫情延燒，盡量減少接觸是防疫之道，但有些反骨人士惡意反其道而行，一名年輕男子在超市嗆聲不怕新冠病毒，還故意大舔貨架的商品，結果被認定是恐攻行為遭逮捕判刑。 太陽報報導，美國密蘇里州的26

男與世隔絕度假8週 警方上門才知疫情發生「就像陰屍路」

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，截至今（25）日美國已有53740例確診、706人死亡。最近一名網友在推特發文提到，自己的經理在一月底美國疫情尚未爆發時，帶著妻子到森林中的小木屋度假，由於兩人都沒有攜帶任何電子產品，因此與世隔絕，根本不知道肺炎疫情的存在，這讓他不禁擔心經理回來後會有什麼想法。

女子視訊會議忘記關鏡頭 到廁所脫褲全都錄

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，全球有不少公司都開始讓員工待在家辦公，並藉由視訊、通話等來討論重要的事，不過日前美國一名女子在家工作時，忘記自己開著鏡頭與同事進行視訊會議，竟然直接走到廁所脫下褲子準備開始上廁所，過程全被同事看光，也意外讓她在推特上爆紅。

這款「馬賽克浴巾」很搞怪 圍在身上遐想無限

每個人洗澡完都會使用浴巾來擦拭身體，而市面上販售的浴巾花色和圖案也越來越多變化，國外就出現一款「馬賽克浴巾」，一格一格顏色不一的方格再加上膚色設計，圍在身上遠遠一看彷彿就像打了馬賽克一般，讓人有無限遐想。

熱門新聞

在芬蘭鼓吹「中國統一台灣」 華裔市議員遭議會黨團開除

挺台鞏固邦交 「台北法案」川普簽署生效

史上最短熊市！道瓊連漲3天回升21%返牛市 市場寄望刺激政策

美賓州婦女對超市食品狂咳！商家被迫扔商品 損失逾百萬

美國女被困英國 拍片哭求：我想快回中國廣州

因股市大跌沮喪？瞧巴菲特持股慘況也許好過些

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。