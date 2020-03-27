影／出門購物又怕染病 英女躲太空球「滾」進超市

為了防止傳染新冠肺炎，各國人民盡出奇招，23日在英國有民眾拍下一名婦人出門購物，她為了與人保持距離，待在太空球（zorb ball）內，一路從家滾到了超市，並在超市裡買東西，不過沒過多久就被超市的員工請了出去。

據《每日郵報》報導，英國肯特郡荷尼灣（Herne Bay）一名女子崔西（Tracey）被拍到躲在一顆太空球中，從自家一路走到威廉莫里森連鎖超市（Morrisons）購物，身旁有一名男子幫她將她要的商品放到籃子中，並不時用消毒紙巾幫她擦拭太空球。

整段過程被網友拍下放上YouTube，影片中可以看到，太空球體積實在太大，崔西根本無法順利在店裡通行，不時還會撞上店裡的商品，需要由身旁的男子輔助。就連進店門時也一度卡在門口，路人推一把後才成功進入。

由於畫面實在太奇特，經過的路人無不停下來關注，店裡的客人和員工都不敢相信自己的眼睛。也有人上前詢問崔西的目的，隨行的男子表示，她是在自我隔離，因為她真的非常害怕染病，崔西最後在一名員工及店內的保全要求下離開超市。