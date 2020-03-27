影／緊急狀態再延長…西班牙員警廣播「來自皮卡丘的信」 民眾歡呼吹口哨

因應新型冠狀病毒疫情擴散，西班牙全國自三月十四日起便宣布進入緊急狀態，持續十五天。如今，因應疫情升溫，西班牙政府宣布緊急狀態必須再延長十五天，持續至四月十二日。位於西班牙北部，阿斯土利亞公國自治區的小鎮諾雷尼亞（Noreña, Asturias）也不例外，在這波緊急狀態中，當地警員也想到了為民眾們提昇士氣的方式。

根據西班牙媒體世界報報導，這段影片被當地民眾拍下，在網路上瘋傳。員警先是遺憾地向居民們宣布，「我們的緊急狀態要再延長兩個禮拜了，本來以為下禮拜就可以結束，但現在又要再延長兩個禮拜了。」接著，他向民眾信心喊話，「我們今天會在這裡隔離，都是愛的表現。我們愛我們的長輩、愛我們的孩子。請大家想想你們所愛的人，告訴自己，『我要繼續為他奮鬥』。」

接著，員警便問道，「這裡有小朋友在聽嗎？我想來唸一封皮卡丘寄給我們的信。」他大聲朗讀，「皮卡皮，皮卡皮皮卡皮卡皮，皮卡皮皮卡，皮卡皮卡皮，皮卡丘！」隨後，他將之翻譯出來，「皮卡丘說你們做得非常好，希望你們繼續保持。你們很棒，不要擔心，這些事情很快就會過去的，一切都會好轉。既然皮卡丘都這樣說了，那就一定是真的。」影片最後還可以聽到民眾吹口哨歡呼聲。

有台灣網友把這段影片翻譯成中文，其他網友紛紛留言太可愛太有愛，「原來防疫也可以這麼童趣」、「被療癒到」、「西班牙警察好暖！」