聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／緊急狀態再延長…西班牙員警廣播「來自皮卡丘的信」 民眾歡呼吹口哨
因應新型冠狀病毒疫情擴散，西班牙全國自三月十四日起便宣布進入緊急狀態，持續十五天。如今，因應疫情升溫，西班牙政府宣布緊急狀態必須再延長十五天，持續至四月十二日。位於西班牙北部，阿斯土利亞公國自治區的小鎮諾雷尼亞（Noreña, Asturias）也不例外，在這波緊急狀態中，當地警員也想到了為民眾們提昇士氣的方式。
根據西班牙媒體世界報報導，這段影片被當地民眾拍下，在網路上瘋傳。員警先是遺憾地向居民們宣布，「我們的緊急狀態要再延長兩個禮拜了，本來以為下禮拜就可以結束，但現在又要再延長兩個禮拜了。」接著，他向民眾信心喊話，「我們今天會在這裡隔離，都是愛的表現。我們愛我們的長輩、愛我們的孩子。請大家想想你們所愛的人，告訴自己，『我要繼續為他奮鬥』。」
接著，員警便問道，「這裡有小朋友在聽嗎？我想來唸一封皮卡丘寄給我們的信。」他大聲朗讀，「皮卡皮，皮卡皮皮卡皮卡皮，皮卡皮皮卡，皮卡皮卡皮，皮卡丘！」隨後，他將之翻譯出來，「皮卡丘說你們做得非常好，希望你們繼續保持。你們很棒，不要擔心，這些事情很快就會過去的，一切都會好轉。既然皮卡丘都這樣說了，那就一定是真的。」影片最後還可以聽到民眾吹口哨歡呼聲。
有台灣網友把這段影片翻譯成中文，其他網友紛紛留言太可愛太有愛，「原來防疫也可以這麼童趣」、「被療癒到」、「西班牙警察好暖！」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言