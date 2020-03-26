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情侶狂掃超市肉品稱「要讓別人都買不到」 遭肉搜秒道歉

聯合新聞網 / 綜合報導
加拿大有對情侶到超市掃光了所有肉品，遭網友肉搜譴責。圖擷自Youtube
加拿大有對情侶到超市掃光了所有肉品，遭網友肉搜譴責。圖擷自Youtube

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球多國爆發，許多國家下達全國封鎖令，要求國民除了必要緊急情況外，不得隨意走出家門，而他國民眾也擔心會有物資短缺的情況，紛紛湧進賣場超市掃貨，引起一陣囤貨潮。加拿大就有一對情侶近日上超市採購時，掃光了貨架上所有的肉品，並囂張說到要讓任何人都買不到，而情侶誇張的行徑也被人錄下，放到網路上，導致他們遭到肉搜威脅，他們接受採訪時為此道歉認錯，但也表示他們不應該因此被公審。

根據英國「每日郵報」報導，加拿大男子馬克特（Dan Marcotte）和女友上週到超市購物時，掃光了所有肉品，而當時在超市內的伯恩（Born）拍下了馬克特和女友的舉動，只見他們站在結帳檯前，推著裝滿肉品的2台購物車，伯恩表示馬克特和女友跑到其他顧客前，當著他們的面拿走最後一件商品，甚至囂張地跟大家說要讓其他人都買不到，而該影片事後被放上網路，引起網友熱議。

許多人跑去肉搜馬克特和他女友的身份，馬克特接受採訪時表示每個人都知道他是誰，他甚至收到一些死亡威脅，自己經營的搬家公司生意一落千丈，他的母親指責他並表示為此感到羞愧，而馬克特也為自己的行為感到抱歉，並向當地食物銀行捐贈了1000美元（新台幣約3萬元），不過馬克特認為自己和女友不應該受到公審，他說「如果我和我的女友2個月前做這件事，沒有人會說話，我們因爲買了2車的肉而被釘在十字架上，我們可能有些過火了，但是我們並沒有傷害或嘲笑任何人。」

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