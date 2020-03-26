第一排乘客疑似感染新冠肺炎 客機機師跳窗逃難

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，人們害怕密閉的機艙成為病毒的溫床，而機上的駕駛和空服員也成為暴露在高危險中的族群。日前一名機師因聽聞有乘客疑似感染新冠病毒，於是怕得從駕駛艙的窗戶爬出飛機，該「逃難」影片也在網路上被瘋傳。

根據「印度時報」報導，這是印度3月20日從浦那飛往德里的I5-732班機，影片中可以看到，一名穿著黑色服裝的工作人員站在飛機外的樓梯頂部，從駕駛艙的窗戶接過行李，而另一名穿著白色襯衫的機師先從窗戶中探出頭，之後再小心翼翼的爬出機艙走上外面的樓梯。

事後所屬亞洲航空（AirAsia）的印度發言人表示，聽說該班機乘坐第一排的乘客疑似感染新冠肺炎，但這些乘客也在經過篩檢後確認為陰性。發言人也提到直到確認乘客為陰性前，機組人員都有進行自我隔離，也有徹底的消毒和深層清潔機艙內部。

為防止疫情擴大，24日開始印度所有國內航班都已停止運營，印度總理莫迪也在25日凌晨宣布全國封鎖三周，以阻止疫情蔓延。