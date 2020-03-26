聽新聞
test
0:00 / 0:00
男子伸舌狂掃一整排超市商品 大嗆「誰怕新冠病毒」
新冠肺炎疫情延燒，盡量減少接觸是防疫之道，但有些反骨人士惡意反其道而行，一名年輕男子在超市嗆聲不怕新冠病毒，還故意大舔貨架的商品，結果被認定是恐攻行為遭逮捕判刑。
太陽報報導，美國密蘇里州的26歲男子 Cody Pfister,在網路上傳自己在超市大舔貨架商品的影片，他手持攝影機，對著鏡頭很跩地說：「誰怕新冠病毒？」，然後伸出舌頭掃過貨架上一整排的瓶裝商品。
這支影片被英國知名主持人皮爾斯摩根（Piers Morgan）轉發，他生氣地在推特寫道：「把他找出來、逮捕並關監牢，如果他染病了，不要給予他任何醫療協助。」也有不少網友表示贊同摩根的意見：「這種行為根本侵犯他人人身安全」、「真是噁心，真想看他感染肺炎無法呼吸的樣子」。
這名男子的行為涉及「恐怖攻擊威脅」，被當地警察逮捕並判刑，預計這周入監服刑。
美國目前為全球疫情重災區，累計逾6萬人確診，最少800多人死亡，男子所在的密蘇里州也有3人死亡，全美至今已有16個州對居民下達禁足令。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言