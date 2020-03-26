男子伸舌狂掃一整排超市商品 大嗆「誰怕新冠病毒」

新冠肺炎疫情延燒，盡量減少接觸是防疫之道，但有些反骨人士惡意反其道而行，一名年輕男子在超市嗆聲不怕新冠病毒，還故意大舔貨架的商品，結果被認定是恐攻行為遭逮捕判刑。

太陽報報導，美國密蘇里州的26歲男子 Cody Pfister,在網路上傳自己在超市大舔貨架商品的影片，他手持攝影機，對著鏡頭很跩地說：「誰怕新冠病毒？」，然後伸出舌頭掃過貨架上一整排的瓶裝商品。

這支影片被英國知名主持人皮爾斯摩根（Piers Morgan）轉發，他生氣地在推特寫道：「把他找出來、逮捕並關監牢，如果他染病了，不要給予他任何醫療協助。」也有不少網友表示贊同摩根的意見：「這種行為根本侵犯他人人身安全」、「真是噁心，真想看他感染肺炎無法呼吸的樣子」。

這名男子的行為涉及「恐怖攻擊威脅」，被當地警察逮捕並判刑，預計這周入監服刑。

美國目前為全球疫情重災區，累計逾6萬人確診，最少800多人死亡，男子所在的密蘇里州也有3人死亡，全美至今已有16個州對居民下達禁足令。

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