男與世隔絕度假8週 警方上門才知疫情發生「就像陰屍路」
新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，截至今（25）日美國已有53740例確診、706人死亡。最近一名網友在推特發文提到，自己的經理在一月底美國疫情尚未爆發時，帶著妻子到森林中的小木屋度假，由於兩人都沒有攜帶任何電子產品，因此與世隔絕，根本不知道肺炎疫情的存在，這讓他不禁擔心經理回來後會有什麼想法。
發文的男子為馬克斯（Marcus Hitchcock），日前他在推特發文提到「我的經理從1月25日開始放長達8週的假期，他和妻子在北卡羅來納州的森林裡租了一間小屋，並且沒有攜帶任何電子產品，要好好享受兩人的時光。最近他們準備要回來了，要回到這個已經變成煉獄的世界，他甚至不知道科比（Kobe Bryant）已經去世，也不知道肺炎的存在」。
貼文一出立刻引起超過13萬人分享，許多人紛紛留言表示「寄信給他，跟他說外面很危險，不要回來了」、「他得知消息後，應該會仰望天空4小時吧」、「他可能會希望自己繼續待在小木屋吧」。
幾天後馬克斯更新事情的後續提到，他的經理告訴他當他的手機一開機，就收到了數十通未接來電和簡訊告訴他關於NBA球星科比的事，他原本以為是親朋好友在開玩笑，直到他看了社群網站後，才意識到一切都不是玩笑。
對於肺炎的疫情，經理表示幾天前凌晨四點時有人狂敲他的門，打開門才發現是三個戴著防疫面罩的警察在做檢測，透過警方才得知肺炎正在蔓延的消息，也才知道他們木屋的屋主已經確診染病，他也提到在離開那座小鎮時最可怕的是，當他們第一次進入時，有很多人在工作和做生意，但當他們昨天離開小鎮，路上就像「陰屍路」一樣，完全沒有人了。
My manager went on a 8 week sabbatical on Jan 25th and him and his wife rented a cabin in the North Carolina woods and didn’t bring no type of technology with them so they could enjoy each other company. Nigga finna come back to pure hell. He don’t even know Kobe gone— Marcus (@STOPFLEXIN) March 11, 2020
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