男與世隔絕度假8週 警方上門才知疫情發生「就像陰屍路」

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聯合新聞網 / 綜合報導
一名經理在一月底帶著妻子到森林的小木屋度假，由於兩人都沒有攜帶任何電子產品，因此與世隔絕，根本不知道新冠肺炎的存在。示意圖／ingimage
一名經理在一月底帶著妻子到森林的小木屋度假，由於兩人都沒有攜帶任何電子產品，因此與世隔絕，根本不知道新冠肺炎的存在。示意圖／ingimage

新冠肺炎COVID-19疫情肆虐全球，截至今（25）日美國已有53740例確診、706人死亡。最近一名網友在推特發文提到，自己的經理在一月底美國疫情尚未爆發時，帶著妻子到森林中的小木屋度假，由於兩人都沒有攜帶任何電子產品，因此與世隔絕，根本不知道肺炎疫情的存在，這讓他不禁擔心經理回來後會有什麼想法。

發文的男子為馬克斯（Marcus Hitchcock），日前他在推特發文提到「我的經理從1月25日開始放長達8週的假期，他和妻子在北卡羅來納州的森林裡租了一間小屋，並且沒有攜帶任何電子產品，要好好享受兩人的時光。最近他們準備要回來了，要回到這個已經變成煉獄的世界，他甚至不知道科比（Kobe Bryant）已經去世，也不知道肺炎的存在」。

貼文一出立刻引起超過13萬人分享，許多人紛紛留言表示「寄信給他，跟他說外面很危險，不要回來了」、「他得知消息後，應該會仰望天空4小時吧」、「他可能會希望自己繼續待在小木屋吧」。

幾天後馬克斯更新事情的後續提到，他的經理告訴他當他的手機一開機，就收到了數十通未接來電和簡訊告訴他關於NBA球星科比的事，他原本以為是親朋好友在開玩笑，直到他看了社群網站後，才意識到一切都不是玩笑。

對於肺炎的疫情，經理表示幾天前凌晨四點時有人狂敲他的門，打開門才發現是三個戴著防疫面罩的警察在做檢測，透過警方才得知肺炎正在蔓延的消息，也才知道他們木屋的屋主已經確診染病，他也提到在離開那座小鎮時最可怕的是，當他們第一次進入時，有很多人在工作和做生意，但當他們昨天離開小鎮，路上就像「陰屍路」一樣，完全沒有人了。

新冠肺炎 疫情 COVID-19

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