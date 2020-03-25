女子視訊會議忘記關鏡頭 到廁所脫褲全都錄

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，全球有不少公司都開始讓員工待在家辦公，並藉由視訊、通話等來討論重要的事，不過日前美國一名女子在家工作時，忘記自己開著鏡頭與同事進行視訊會議，竟然直接走到廁所脫下褲子準備開始上廁所，過程全被同事看光，也意外讓她在推特上爆紅。

根據「每日郵報」報導，該名女子叫珍妮佛（Jennifer），日前在家中與其他主管、同事進行視訊會議，沒想到過程中正當同事報告到一半時，珍妮佛卻突然起身拿著筆電走到廁所，接著就在其他同事面前脫下褲子坐上馬桶，讓所有人都看傻了眼。

直到其他同事發出笑聲，珍妮佛才意識到自己忘記關掉鏡頭，於是她馬上將筆電轉向對著牆壁，珍妮佛的舉動嚇壞其他同事並大喊「喔！我的上帝，珍妮佛」，不過也有其他人為了不讓她尷尬，紛紛打圓場表示「別緊張，我什麼都沒看到」。

珍妮佛出糗的影片被上傳到推特後，立刻引來超過700萬人觀看，許多網友同情珍妮佛的遭遇，甚至發起#PoorJennifer標籤的聲援活動，也有許多人紛紛留言表示「珍妮佛是英雄，並沒有什麼可恥的」、「出色的多任務處理」、「大多數上班族媽媽以前都是這樣做的，並不必為此感到羞恥」。

但影片是否真實也引起許多人質疑，有其他人留言提到「可憐的珍妮佛⋯⋯那一定是假的，對吧？」、「他們為什麼要拍攝？」、「如果這是真的，誰在未經她同意的情況下在廁所拍攝珍妮佛的影片，那將是一個大麻煩」、「影片到底是誰上傳的？整個意外會不會是假的」。