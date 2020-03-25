這款「馬賽克浴巾」很搞怪 圍在身上遐想無限
每個人洗澡完都會使用浴巾來擦拭身體，而市面上販售的浴巾花色和圖案也越來越多變化，國外就出現一款「馬賽克浴巾」，一格一格顏色不一的方格再加上膚色設計，圍在身上遠遠一看彷彿就像打了馬賽克一般，讓人看了有無限遐想。
美國明尼蘇達州有間公司「Carmichael Collective」推出了一款「馬賽克浴巾」，浴巾上印製出一格一格的方格，顏色也設計成裸膚色。「Carmichael Collective」官網放上兩張男女模特兒圍著馬賽克浴巾，女生圍著上半身，男生則圍住下半身，從遠處一看，圍住浴巾的部位有如打了馬賽克一樣，相當有趣也讓人有許多遐想空間。
這款浴巾曝光後引起許多網友們的討論，有人大讚很搞怪也很有創意，還有網友認為可以當作禮物來送人，看來馬賽克浴巾獲得網友們的一致好評。
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