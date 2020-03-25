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每天都穿同樣衣服兩個月 女大生曝驚人收穫

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一名女大生一口氣買了三件同款的連身裙，實驗連續穿著兩個月後曝驚人收穫。示意圖。 圖片來源／pixabay
日本一名女大生一口氣買了三件同款的連身裙，實驗連續穿著兩個月後曝驚人收穫。示意圖。 圖片來源／pixabay

不少人在出門前，常因為思考要穿什麼而花費許多時間。日本有一名女大生一口氣買了三件同款的連身裙，並決定實驗連續穿著兩個月，看會發生什麼變化，而她最近曝光結果表示，不僅能省下許多時間、更可以凸顯個人性格等9個優點，也讓許多網友直呼太神奇。

東京大學就讀社會學的女大生「はづかしい命（@amy_to_me）」，日前看到臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）發文詢問要穿哪件衣服，但沒想到他衣櫥內每件衣服的款式與顏色都非常相似，這讓她突發奇想，一口氣買了三件同樣款式、符合身形、休閒百搭的黑色連身裙，並決定每天穿著，看會發生什麼變化。

連續穿著兩個月後，女大生透露實驗非常成功，而且她還發現了9項優點，第一，不用挑衣服，讓她省下許多時間；第二，因為每天都穿黑裙子，就算別人不認識你，也會讓人留下深刻印象，並且凸顯了自己的個人性格；第三，為了能久穿而買下高價的連身裙，但每天都穿高質感且款式非常喜歡的衣服，也讓她心情變好。

第四，讓她更有動力出門，過去她常因爲不知道該穿什麼而懶得出門，但如今一套衣服就能解決；第五，洗衣服變得更加方便；第六，因為只穿3件連身裙，不用整理其他衣物，也讓房間變更乾淨；第七，不用煩惱妝髮和首飾該如何搭配；第八，不論是上課、派對還是約會，一件連身裙都能搞定；第九，不盲目追求流行，反而更加環保、省錢

最後原PO表示，蘋果的賈伯斯、臉書的祖克柏、美國前總統歐巴馬都曾做過類似事情，因此也想嘗試看看，原本以為只有男生才辦得到，但沒想到身為女生的她也做到了，而且實驗起來不僅沒有困擾還有很多好處，也讓她直呼實驗太成功。

祖克柏 東京大學 賈伯斯 歐巴馬 省錢

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