沒辦法去日本旅遊想解思鄉病？ 經典CD收錄各大商店洗腦歌

新冠肺炎（COVID-19）疫情影響下，一向最愛去日本旅遊的香港人變得十分鬱悶，不少人為解「思鄉之愁」就到「驚安之殿堂唐吉訶德（Donki）」閒逛，順便聽下主題曲「Don Don Don Donki Donki Quijote」。其實如果想日日夜夜都有置身日本的感覺，你可以考慮購買一隻名為「ELECTRIC PARK(エレクトリックパーク)」的CD專輯，裡面載有多首日本大型連鎖商店的洗腦歌，即使在香港都可以從早聽到晚，就像是置身日本，如果睡覺前聽，分分鐘都可以做夢去日本！

「ELECTRIC PARK」專輯早於2004年已經推出，至今已有超過15年的歷史，其中專輯收錄9首大型連鎖商店的主題洗腦歌，當中包括香港人熟悉的「Sofmap World」、「Bic Camera」、「Yodobashi Camera」等等。

專輯雖然推出已經十幾年，但由於首首歌都深入人心、歷久常新，在鮮有實體商店而無法播洗腦歌的日本亞馬遜（Amazon）上面就有販售，每張CD只需要2035日圓（約142港元，約新台幣539元），想回味一下置身於日本商店的感覺的話，或許是一個好方法。

如果不想付錢但又想有到日本的感覺一樣沒問題，皆可在YouTube上就可找到部分商店的主題曲。

Yodobashi Camera之歌

Bic Camera CM之歌

唐吉訶德之歌

大國藥妝店之歌

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文章授權轉載自《香港01》