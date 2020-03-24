多益考到830！他向公司報成績 卻遭主管狠嗆：想挖苦人？

英語可以說是台灣多數人的第一外語，許多公司企業也會要求員工要有一定的英文能力，讓不少人都會透過多益考試（TOEIC）來鑑定自己的能力，藉此作為面試或談薪資時的籌碼。近日，一名日本網友分享，之前公司調查員工擁有什麼證照時，他在表格內填寫了「多益830分」，不料卻遭到主管指責，還懷疑他是要藉機挖苦其他同事，讓他超級傻眼。

一名日本網友在Twitter發文表示，之前公司要調查員工擁有什麼證照，原PO便將自己的多益成績填入，寫下「多益830分」在表格內。這個再正常不過的舉動，卻意外點燃主管的怒火，主管惡狠狠地指責原PO表示，「考過多益考試，就寫考過多益考試，為什麼要故意把分數寫出來？是想要挖苦其他人嗎？」

該部長疑似不清楚多益考試的方式及分數意義，誤以為多益只有分為「合格」及「不合格」的差異，不知道分數的高低才能反映一個人的英文能力。離奇的發展也讓原PO既無奈又傻眼，因主管的「不了解」，讓他無辜挨了一頓罵，直呼「這真的是我主管做過最扯的事」。

貼文也引起討論，網友紛紛留言表示，「多益的分數才是主要指標不是嗎…」、「多益不看分數的話，是要用什麼去判斷」、「要在表格內填寫『我有多益』？太可怕了吧」，也有人開玩笑表示，「多益考試竟然變成像參加獎一樣了嗎？」、「太棒啦！那英文再爛都沒差，只要有去考就好了」、「按照這邏輯，多益200分就等同於900分囉，哈哈」，也有人認為該主管可能是一時搞錯了，「還是他把多益跟英檢搞錯了？」