我必須要抓寶可夢！義大利男不甩禁令 外出趴趴走被抓包

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球蔓延，近來確診人數不斷增加，許多國家也趕緊做出應對措施，紛紛宣布實施國家封鎖或是限制他國簽證等，希望能藉此緩和疫情發展。為防疫考量，各國政府力勸民眾待在家中，避免外出，但仍有許多人執意外出趴趴走，日前一名義大利男子不甩政府禁令，帶著女兒在大街上遊蕩抓寶可夢，讓當地巡察的軍方看傻了眼。

疫情在歐洲大爆發，其中又以義大利最為嚴重，當局也在台灣時間3月10日宣布全國進行封鎖，除工作、健康或緊急因素外，不得隨意移動、外出。義大利政府大規模動作，但國民卻沒有足夠的防疫警覺，根據義大利媒體報導，日前一名31歲男子無視禁令，帶著女兒在聖費爾莫（San Fermo）的街上遊蕩，被義大利軍方發現，並將兩人攔截。

「我必須要收服寶可夢！」，男子遭到攔查後，向軍方表示自己是為了手機遊戲《Pokemon GO》，才會帶著自己的女兒在街上遊走。該男子疑似為遊戲的狂熱者，為了尋找稀有的精靈寶可夢，才會無視禁令走上街頭，荒唐的理由也令義大利軍方傻眼，隨後也以違反禁令為由，向該男子收取罰款。

義大利民眾無視禁令趴趴走的事件並非首例，許多民眾對新冠肺炎仍未產生警覺心，令當局相當頭疼。一名義大利市長便拍攝影片，痛罵這些不守秩序的義大利居民們，他在影片中提到，自己每天早上都會接到各種的投訴電話，讓他相當苦惱，更指責那些違規的人是「混蛋」。