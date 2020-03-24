聽新聞
test
0:00 / 0:00
我必須要抓寶可夢！義大利男不甩禁令 外出趴趴走被抓包
新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球蔓延，近來確診人數不斷增加，許多國家也趕緊做出應對措施，紛紛宣布實施國家封鎖或是限制他國簽證等，希望能藉此緩和疫情發展。為防疫考量，各國政府力勸民眾待在家中，避免外出，但仍有許多人執意外出趴趴走，日前一名義大利男子不甩政府禁令，帶著女兒在大街上遊蕩抓寶可夢，讓當地巡察的軍方看傻了眼。
疫情在歐洲大爆發，其中又以義大利最為嚴重，當局也在台灣時間3月10日宣布全國進行封鎖，除工作、健康或緊急因素外，不得隨意移動、外出。義大利政府大規模動作，但國民卻沒有足夠的防疫警覺，根據義大利媒體報導，日前一名31歲男子無視禁令，帶著女兒在聖費爾莫（San Fermo）的街上遊蕩，被義大利軍方發現，並將兩人攔截。
「我必須要收服寶可夢！」，男子遭到攔查後，向軍方表示自己是為了手機遊戲《Pokemon GO》，才會帶著自己的女兒在街上遊走。該男子疑似為遊戲的狂熱者，為了尋找稀有的精靈寶可夢，才會無視禁令走上街頭，荒唐的理由也令義大利軍方傻眼，隨後也以違反禁令為由，向該男子收取罰款。
義大利民眾無視禁令趴趴走的事件並非首例，許多民眾對新冠肺炎仍未產生警覺心，令當局相當頭疼。一名義大利市長便拍攝影片，痛罵這些不守秩序的義大利居民們，他在影片中提到，自己每天早上都會接到各種的投訴電話，讓他相當苦惱，更指責那些違規的人是「混蛋」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言