美國婦人日行一善助幼童 隨手買張樂透中3千萬

美國一名婦人在幫助路上的孩童後，突然決定買張彩券，而這張彩券也讓她中了一百萬美元（約三千萬元新台幣）的大獎。

根據The News Guard報導，美國西岸奧勒岡州庫斯灣市（Coos Bay, Oregon）的一對夫婦布萊恩與安‧夏葛維茲（Brian & Ann Charkowicz）在路上遇到了一名蹣跚學步的幼兒，為了避免幼童遭遇交通事故，兩人親切地將幼童送回家中。而就在一切結束之後，安突然有個靈感，靈機一動，買了一張彩券。

「我們做了一件好事，那應該也會有好事發生在我們身上。」安受訪時表示。

當彩券號碼公布後，安驚喜地發現自己中了一百萬美元。她和丈夫在扣除應繳稅額後，總共領取了六十八萬美元（約兩千萬元新台幣）。她表示，自己會逐漸減少工作的排班時間，直到確定經濟穩定無虞。