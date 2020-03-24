在YouTuber大玩新冠肺炎挑戰 有人8秒內連舔馬桶3次網民怒轟噁心

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）持續肆虐，全球疫情未止，當大家嚴格防疫之際，美國早前就有一網紅Ava Louise發起「新冠肺炎挑戰（Coronavirus Challenge）」，大膽舔廁板一下，更叫人接受挑戰，隨即惹來批網民怒轟行為極噁心又毫無常識。但今次再有YouTuber挑戰，於網上發佈舔廁板片段，內容同樣震撼。

美國YouTuber—LARZ於周六（21日）在Twitter上載片段，表示接受早前一網紅Ava Louise發起的「新冠肺炎挑戰（Coronavirus Challenge）」。（larz@Twitter片段截圖）

美國YouTuber—LARZ於周六（21日）在Twitter上載片段，表示接受早前一網紅Ava Louise發起的「新冠肺炎挑戰（Coronavirus Challenge）」。片中可見，他身處一洗手間內，然後隨即以輕佻的交叉腳步走入其中一廁格內，更蹲在廁所旁，之後竟在8秒內連續3次舔廁板，完成後仍絲毫面不改容。

片段隨即在網上瘋傳，大批網民高呼LARZ行為噁心之餘，而且不可理喻。他們更怒罵LARZ為了刷存在感而拍片，內容完全毫無意義，又指他現在的確在網上爆紅，但卻是極度負面的形象。

後來LARZ在昨晚（22日）再上載片段解釋近況，片中的他躺在床上，自稱對新冠肺炎病毒呈陽性反應。網民即嘲諷稱他自作自受，「這不就是你想要的嗎」、「我對這結局並不意外」、「看吧，你的挑戰真成功」、「天啊，真是活該」。

LARZ其實並非第一次做出引人注目的事情，他不時在IG上載片段，例如舔一下加熱了的直髮棒，在商店內跳舞、或是裝扮成女人等。在上年7月，他更於IG炫耀自己擁有藍色林寶堅尼跑車，出位的行為經常惹來網民批評。

其實他曾於電視節目訪問時表示，因為家人一直偏心姐姐，令自己從小到大未能得到關愛，變得極度討厭家人，於是經常做出誇張的事情，希望有人留意自己。

後來LARZ在昨晚（22日）再上載片段解釋近況，片中的他躺在床上，自稱對新冠肺炎病毒呈陽性反應。（larz@Twitter片段截圖）

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文章授權轉載自《香港01》