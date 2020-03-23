迪士尼公主慘變素顏大媽 網一看：童年瞬間崩潰

收到迪士尼公主扭蛋，粉絲應該滿心歡喜，不過有網友一打開，卻發現公主們一個二個變成素顏大媽。有名網友將變形公主放上Twitter分享後，引來大量網友圍觀笑翻。

網友「yo_yo_yo_u」在Twitter上表示，日前收到朋友由馬來西亞帶回日本，內有迪士尼公主的一系列扭蛋。可是當她一打開扭蛋，公主的樣子卻令她傻眼。抱著「不能只有我看到的心情」，隨後她在Twitter上分享一系列公主「美照」。

單看背影完全看不出有任何問題，不過他將公主轉向正面時，奇蹟就發生了。

將公仔轉過來看到正面嚇壞一票網友。圖／Twitter@yo_yo_yo_u

這是迪士尼版表哥？圖／Twitter@yo_yo_yo_u

有住在馬來西亞的網友分享自己的收藏。圖／Twitter@ohana_english

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文章授權轉載自《香港01》