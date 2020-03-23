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西班牙為期15天全國封鎖 男子「裝扮上街」員警看傻眼

聯合新聞網 / 綜合報導
西班牙15天的全國封鎖期間，有男子穿著暴龍裝出門遭警方攔下。圖擷自twitter
西班牙15天的全國封鎖期間，有男子穿著暴龍裝出門遭警方攔下。圖擷自twitter

新冠肺炎COVID-19）疫情在歐洲急速擴大，全球已有多國採全國封鎖措施，預防人民增加感染風險，而西班牙也實施為期15天的封國策略，要求所有人除非採買必需物品或工作，否則不得離開家中。對此，外媒報導有西班牙民眾出奇招走上街頭，有男子穿著一整套恐龍裝上街，令當地居民看傻眼，警方事後也上前驅離，而這一整個過程被上傳至網路，引起網友熱議。

西班牙目前確診病例數已達2.8萬多例，面對不斷上升的確診病例數，西班牙政府在15日宣布開始採取為期15天的全國封鎖，禁止民眾不得任意上街，根據「Global News」報導，西班牙莫夕亞警方近日公布一段影片，有男子穿著一整套的恐龍套裝大搖大擺的走在街上，而影片中的街上空無一人只有男子穿著暴龍套裝在走動，警方也將影片配上侏羅紀公園電影音樂，並在影片貼文上幽默表示如果民眾要遛狗是被允許的，不過如果是穿著暴龍套裝的話則不被允許，而這名男子事後也在警方的警告下離開。

影片曝光後，超過500萬人前來觀看，許多網友紛紛表示「暴龍先生，你沒有聽說我們處於戒備狀態嗎」、「每天都有愚蠢的事」、「如果這條貼文說，恐龍滅絕了，那就太好了」、「我只想知道暴龍對警察說了什麼」、「媽媽，我想搬到莫夕亞」、「哈哈，除了那套衣服的尾巴，其他的地方都髒掉，帶回家中了」。

西班牙 新冠肺炎 COVID-19

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