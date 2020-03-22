快訊

中研院群聚擴大！同會議四人先後確診 傳染源是他

路透：東奧舉辦單位 悄悄規劃延期

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雙下巴原來是這樣來的！ 日專家教2大神奇法變回完美V臉

香港01 / 記者謝茜嘉／報導
雙下巴成因主要是肥胖令臉部脂肪增加，而年老的女性亦因為衰老導致皮膚鬆弛。（TBS片段截圖）
雙下巴成因主要是肥胖令臉部脂肪增加，而年老的女性亦因為衰老導致皮膚鬆弛。（TBS片段截圖）

低頭族經常滑手機，即使本身得天獨厚面尖尖，亦非常容易擠出雙下巴！日本一電視節目邀請專家解說雙下巴的成因，原來除了肥胖，日常姿勢不良亦是主要原因。專家其後更推介2大神奇方法變回完美V臉，不少網友嘗試後亦驚嘆其效果，直言：「太神奇了吧！」

日本TBS電視節目「この差って何ですか？」邀請專家「WOVE Clinic」中目黑分部院長中瀨義子，大談令不少女生非常煩惱的雙下巴問題。她指出，雙下巴成因主要是肥胖令臉部脂肪增加，而年老的女性亦會因為衰老導致皮膚鬆弛，這兩大主因容易構成雙下巴。

中瀨院長提到，不少年輕女性亦擁有雙下巴，主因是臉部經常朝前。她解釋，一般人從側面來看，耳朵與肩膀應成一直線，但當長期習慣低頭，便會發現耳朵比肩膀更向前傾。

另外，她指人類臉部約有30組肌肉連接到頸椎位置，現時不少人習慣長時間用手機及電腦，變成低頭族，當習慣了頭部及頸部向前傾，就會遂漸導致部份連接頸椎的臉部肌肉變得鬆弛，繼而出現雙下巴。

改善走路姿勢

中瀨院長後來推介2大方法消除雙下巴，首先就是改善走路姿勢，不少人走路時其實「駝背」而不自知，造成頭及頸持續向前傾。其實走路時，眼部要稍微向上望，手部屈曲前後擺動，然後再挺胸，這樣除了可以改善「駝背」情況外，最重要是令頭及頸不再不自覺向前傾。

墊毛巾平躺

第2個方法是墊毛巾平躺，中瀨院長建議可在床上及背部之間放一條捲成圓筒狀的毛巾，每天躺大概10分鐘，這樣會令身體習慣挺胸的姿勢，對矯正頭及頸向前傾的問題有不錯的效果。

節目播出後引起不少女網友廣泛討論，表示方法似乎相當有用，「終於可以甩掉跟從10多年的雙下巴」、「原來用手機有這麼大影響」、「以後要多加注意姿勢呢」。

人類臉部約有30組肌肉連接到頸椎位置，現時不少人習慣長時間用手機及電腦，變成低頭族，當習慣了頭部及頸部向前傾，就會遂漸導致部份連接頸椎的臉部肌肉變得鬆弛，繼而出現雙下巴。（TBS片段截圖）
人類臉部約有30組肌肉連接到頸椎位置，現時不少人習慣長時間用手機及電腦，變成低頭族，當習慣了頭部及頸部向前傾，就會遂漸導致部份連接頸椎的臉部肌肉變得鬆弛，繼而出現雙下巴。（TBS片段截圖）

這樣會令身體習慣挺胸的姿勢，對矯正頭及頸向前傾的問題有不錯的效果。（TBS片段截圖）
這樣會令身體習慣挺胸的姿勢，對矯正頭及頸向前傾的問題有不錯的效果。（TBS片段截圖）

延伸閱讀：

【足球熱話】美斯加入#StayAtHomeChallenge戰團　球星以腳法抗疫

新冠肺炎 |天鵝海豚現身威尼斯運河照片瘋傳　《國家地理》：假的

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

女大生懷孕8月將分娩 男友看影片接生扯斷嬰兒手害慘死

網路科技發達帶給人們相當多的便利性，但也因為取得資訊太過方便，容易讓網友太相信網路。印度一名19歲的年輕女子和男友發生親密關係後懷了孩子，兩人因為不想要讓此事曝光，於是上網搜尋接生的相關影片，沒想到卻因此害死了一條小生命。

雙下巴原來是這樣來的！ 日專家教2大神奇法變回完美V臉

低頭族經常滑手機，即使本身得天獨厚面尖尖，亦非常容易擠出雙下巴！日本一電視節目邀請專家解說雙下巴的成因，原來除了肥胖，日常姿勢不良亦是主要原因。專家其後更推介2大神奇方法變回完美V臉，不少網友嘗試後亦驚嘆其效果，直言：「太神奇了吧！」

想花小錢包場看球賽 他訂1800個座位又退票確保「周圍淨空」

日本一名男子在去年九月利用假名，大量預訂棒球比賽門票後，卻在繳費期限內取消，造成球隊損失。已在本月11日遭到逮捕。

瘟疫下的王冠與小狗：英國女王的防疫致國民信

「如果人類在瘟疫中滅絕，主宰不列顛的...必將是柯基！」」2020年3月19日，下個月就將年滿94歲的英國女王——伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）——終於因武漢肺炎的防疫考量，離開了出入複雜、並可能因即將到來的倫敦封城而高度受影響的白金漢宮。直到復活節結束前，女王都會留在溫莎堡裡，以防「萬一」。

人類防疫讓地球獲得喘息機會 NASA 科學家稱景象從未見過

全球主要國家為防疫採取社會隔離措施，人類活動減少讓經濟很可能陷入衰退，但卻讓地球得到意外喘息機會。

鬍渣男「變身」超正美少女 靠一法寶入手巨乳好身材

現今科技發達，男生想變身成美少女的夢想不再遙不可及。只需靠化妝、小配件及修圖App，任你外表如何頹廢，都能令萬千網友拜服在你的石榴裙下。近日日本一位...

熱門新聞

無懼新冠肺炎疫情？日本人湧入東京上野公園賞櫻

美國封州 美股死亡交叉

自己浪費2個月！川普再怪中國不透明害美國反應遲緩

川普稱瘧疾藥可治新冠肺炎 專家當場駁斥說沒效

美股創下2008年10月最慘烈一周 技術面預告還有得跌

連船都沒有！義國小島唯一居民: 我在地球最安全之地

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。