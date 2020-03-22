女大生懷孕8月將分娩 男友看影片接生扯斷嬰兒手害慘死

網路科技發達帶給人們相當多的便利性，但也因為取得資訊太過方便，容易讓網友太相信網路。印度一名19歲的年輕女子和男友發生親密關係後懷了孩子，兩人因為不想要讓此事曝光，於是上網搜尋接生的相關影片，沒想到卻因此害死了一條小生命。

根據外媒報導，這名女子是大學生，她的男友是27歲的瓦斯工人，兩人交往已經2年，而且女子已經懷孕8個月。日前她告訴男友自己的肚子開始陣痛，好像快要分娩了，男友聽了嚇一跳，但兩人因為想要私下將孩子生下來，男友於是買了手術手套和刀片，然後騎車載著她到一處農場接生。

他利用Youtube搜尋一些相關影片，並且照著影片說明試著去接生孩子，但影片中孩子的頭先出來，實際狀況似乎不是如此，這讓男友開始慌了手腳。他又再搜尋其他影片並且嘗試各種方式，最後他選擇將孩子的手強行拉出來，沒想到卻因此將手拉斷，女子這時大量出血，男友趕緊騎車載她去12公里外的醫院急救。

一到醫院醫師看了嚇一跳，緊急將女子轉至設備更好的醫院並進行手術，只不過為時已晚，肚裡的孩子早已經死亡，而女子因為失血過多性命垂危。這名魯莽的男友最後則被警方依謀殺案逮捕送辦。