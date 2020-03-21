想花小錢包場看球賽 他訂1800個座位又退票確保「周圍淨空」

日本一名男子為了想要獨自一人「包場」看比賽，去年九月利用假名預訂上千張棒球比賽門票，卻在繳費期限內取消，造成球隊損失百萬，已在本月11日遭到逮捕。

這名男子名為柴村喜芳，41歲，來自神戶。他在去年9月10日，以假名預訂了當地職業棒球隊「歐力士猛牛隊」於9月28、29日所舉辦的球賽門票，兩天合計1873個座位。然而，實際繳費的座位只有兩場比賽各一個，供自己觀戰。這樣的作法使得歐力士猛牛隊慘重地損失了1086萬日圓（約新台幣三百萬左右）。

大阪府警已經在本月11日，以「偽計業務妨害」嫌疑（以詭計妨礙他人工作事務），逮捕了柴村喜芳。柴村表示，自己只是「想要在周圍都沒人的狀態下舒舒服服的看比賽」、並且透過獨自入鏡的方式「引人注目」。

根據大阪警方提供的資訊，柴村在去年六月也曾使用過一樣的手法，預訂並取消了大量歐力士猛牛隊的門票，才引起球隊注意，並於當年九月向警方報案。