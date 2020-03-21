聽新聞
test
0:00 / 0:00
想花小錢包場看球賽 他訂1800個座位又退票確保「周圍淨空」
日本一名男子為了想要獨自一人「包場」看比賽，去年九月利用假名預訂上千張棒球比賽門票，卻在繳費期限內取消，造成球隊損失百萬，已在本月11日遭到逮捕。
這名男子名為柴村喜芳，41歲，來自神戶。他在去年9月10日，以假名預訂了當地職業棒球隊「歐力士猛牛隊」於9月28、29日所舉辦的球賽門票，兩天合計1873個座位。然而，實際繳費的座位只有兩場比賽各一個，供自己觀戰。這樣的作法使得歐力士猛牛隊慘重地損失了1086萬日圓（約新台幣三百萬左右）。
大阪府警已經在本月11日，以「偽計業務妨害」嫌疑（以詭計妨礙他人工作事務），逮捕了柴村喜芳。柴村表示，自己只是「想要在周圍都沒人的狀態下舒舒服服的看比賽」、並且透過獨自入鏡的方式「引人注目」。
根據大阪警方提供的資訊，柴村在去年六月也曾使用過一樣的手法，預訂並取消了大量歐力士猛牛隊的門票，才引起球隊注意，並於當年九月向警方報案。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言