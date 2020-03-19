最早雞化石出爐 探究演化奧秘

不是最早鳥類，而是最早的雞！近日來自劍橋的科學家發表報告稱，他們在歐洲找到6700萬年前的鳥類化石，而且根據骨頭特徵，這個化石應該是所有現代雞類的祖先。鳥類雖然由恐龍演化而成，但是中間過渡演化過程的化石證據卻比較少，這次的發現對於恐龍、鳥類的演化研究都是非常重大的發現。

根據《英國廣播電台》報導，這次發現的化石，年代大約在6700萬年前（白堊紀末期），而且6500萬年前就是著名的「白堊紀大滅絕」這代表雞這個物種是經過大滅絕後存活的物種，而且這個化石的保存非常完整（在古生物學界，發現「完整保存的化石」是非常不容易的），也讓科學家可以更了解鳥類的演化。

「我們認為這是鳥類化石的”Wonderchicken”，對於科學家釐清鳥類演化有很大的幫助。」論文主要作者菲爾德提到，此化石在北新罕布夏發現，當時的環境，根據地層資料推判，是處於熱帶淺海區域，加上牠的腿比較長、瘦，跟槳一樣，所以牠可能住在海邊，具有划水能力，不只是單純的陸生動物。

根據科學家推測，這隻最早的雞總重可能只有400克，體型相對大部分生物是較小的，這可能是牠躲過大滅絕的原因，而且根據骨頭型態推測，這個化石是現代的雞、鴨等家禽類的祖先。《論文》中提到，化石是在美洲大陸發現，跟過往家禽類在岡瓦那大陸（現在的歐亞地區）的假說有衝突，因此未來還有很多可以研究的地方。

此論文被發表在科學界最高殿堂《自然雜誌》。

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