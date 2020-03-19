夫妻買新家驚見木板出現蛇頭 打開發現150隻蛇狂扭

購買房子之前都必須先參觀過，賣方也必須在售屋前告知買方房子的所有狀況，以免出現法律上的糾紛。美國一對夫妻在2018年底購買了夢想中的房子，但隨著季節的轉換，天氣開始變得暖和，家中卻開始出現不速之客，他們在地面木板之間看到蛇頭竄出，且不只一隻，後來他們請人來家中除蟲，才發現木板下竟然有一大堆蛇藏在裡面，共有150隻。

根據英國「太陽報」報導，美國一對夫妻麥克法登（Shaynon McFadden）和羅賓（Royce Robins）在2018年11月時在科羅拉多州（Colorado）購買了他們的新家，但幾個月後他們卻意外發現地面木板之間竄出了一顆蛇頭，且隨著春夏季的來到天氣變得暖和，問題逐漸惡化，許多蛇開始在房子外面出現，甚至開始溜進屋裡，而且家中的貓也曾在浴室抓到一條蛇過。

後來這對夫妻決定請一位滅蟲員來清理家中的不速之客，沒想到家中木板下竟然躲著150隻蛇，雖然這些蛇都是無害的襪帶蛇（garter snakes），但仍讓麥克法登和羅賓感到害怕，麥克法登表示他們在買房前不知道有這些問題，而他們花在除蟲、木板等費用就超過8000美元（新台幣約24.3萬元）。

而根據科羅拉多州的法律，房屋所有者應在出售房屋之前告知所有狀況，非營利科羅拉多州房地產經紀人協會發言人受訪時表示「即使前屋主試圖解決該問題，蛇的侵擾也屬於屋主應公開的訊息。」