中千萬樂透開心請客「花完畢生積蓄」兌獎後發現悲劇了

對於許多渴望能改變生活的人來說，樂透是他們的一個好選擇，但如果過分依賴「從天而降」的錢，可能會讓人失望。越南有1位28歲男子日前發現自己中了千萬樂透，開心得請親朋好友吃大餐，沒想到隔天要去兌獎的時候，才發現自己根本沒有中獎。

綜合外媒報導，越南28歲男子，他用了大部分的時間在研究樂透數字，期望哪天可以贏得大獎，有一天，他看著電視對彩券獎號時，發現數字匹配，中了高達180億越南盾(約台幣2,574萬)的大獎，他先是開心的歡呼，接著迅速打給親朋好友分享這個好消息，並且邀請親朋好友們到高級飯店一起吃大餐，分享這個好消息，這頓餐點也把他過去努力存下的2,800萬越南盾(約台幣4萬)給花掉了。

後來男子在一陣歡樂後，發現自己的數字對錯了，自己根本沒中大獎，短短的一分鐘內，他從天堂掉進地獄，他對於自己對錯數字感到非常震驚而且很失望，甚至有人提議要他女朋友來幫他一了百了，幸運的是，他附近有許多人在身旁即時的鼓勵他，所以他很快就恢復精神，振作起來了。

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