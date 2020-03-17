防疫出奇招？情色女優願獻出「一夜良宵」 換得新冠肺炎解藥
新冠肺炎（COVID-19）疫情全球發燒，竟然有人為了求得解藥大膽「獻身」！俄羅斯裔的情色女星泰勒（Lola Taylor）發出豪語表示，只要有科學家或醫界人士開發出新冠肺炎的解藥，她便願意給出自己的「一夜良宵」與其同樂，希望能藉此鼓舞相關人士，讓疫苗早一步問世。
根據《 Sputnik News 》報導，這名俄羅斯裔的情色女星泰勒本名叫布雪伊娃（Iyubov Bushueva），近期她疑似感染新冠肺炎，而待在位於莫斯科的家中進行居家隔離。泰勒表示，敏感時期若擅自離開家門，必定會遭到逮捕，但一直待在家裡，卻也讓她感到有些煩悶。
希望疫情能儘快畫下句點，泰勒迫切的希望能快點發現新冠肺炎的特效藥，她也突發奇想開出條件，直言會給第一個發明出解藥的人「一份獎勵」，她自願「為藥獻身」，與其共度一夜良宵，希望能藉此激勵科學家及醫界人士。
對此網友卻持兩極看法，有人認為泰勒的「妙計」能確實鼓舞年輕的醫界人士，也有人佩服泰勒願意「奉獻自我」的精神。但部分網友則持反對意見，他們認為「我不認為有人需要這種獎勵」、「如果是女性發現疫苗，那妳要怎麼做？」、「動機是什麼？感覺很讓人懷疑」。
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В Москве на карантине из-за коронавируса оказалась знаменитая российская порноактриса Любовь Бушуева более известная под именем Лола Тейлор. Девушка в соцсетях рассказала, что ей нельзя выходить из дома иначе её «посадят в тюрьму». У Тейлор даже есть соответствующее постановление. Порнозвезда устала сидеть дома и заявила, что займётся сексом с тем, кто изобретёт вакцину от коронавируса. - Такая ситуация. Я нахожусь на карантине, дома, всё хорошо. Поэтому всем, кто создаст вакцину от коронавируса я готова сама лично дать. Сами понимаете, люди страдают. Тяжело всё это. Мне нельзя из дома выходить, иначе посадят, если я выйду из дома. Короче, дам за вакцину, - заявила на видео девушка. По словам порноактрисы, на карантине она находится уже неделю. Врачи через день приезжают к ней домой для забора крови из вены. @thelolataylor . . . #лолатейлор #порноактрисыроссия #порноактриссы #коронавирусновости #коронавирус #коронавирус2020 #коронавирусроссия #коронавирусмосква #коронавирусвроссии #коронавируснепройдет
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