歐美防疫爆恐慌購買潮 荷蘭紅燈區竟現「搶大麻人龍」

新冠肺炎引起的全球性經濟、醫療體系崩潰正在急速惡化。歐美民主國家陷入前所未有的危險狀況，病例翻倍式增長，也因此改變了當地居民的生活方式，許多地區都出現了非理性的搶購現象，但荷蘭人搶的東西卻和一般人不太一樣，他們要囤的是「大麻」！

根據《衛報》報導，提到荷蘭阿姆斯特丹，除了運河、鬱金香及風車外，當華燈初上時，此處夜晚充滿紙醉金迷的氣氛，霓虹燈映照著當地紅燈區五彩繽紛，每每吸引許多遊客，大麻也充斥在空氣中，特殊文化卻因疫情的延燒被迫歇業。民眾也許是知道未來即將難以享受此娛樂，於是近日有大批人潮在販售大麻的咖啡廳外等候，就是希望在政府實施嚴厲政策前先把大麻囤回家。

各國瘋搶衛生紙、囤積食品，讓荷蘭人排隊買大麻成為獨特的風景，知名的烏得勒支大學（ University College Utrecht ）大學城附近也聚集了許多民眾排隊購買大麻。事實上居民未雨綢繆也不是沒道理，因為荷蘭政府最新下令的政策就是所有餐廳、咖啡館與學校關閉直到4月6日，包括販售大麻的知名咖啡廳也都要關門。

與此同時，美國、加拿大的各大超市內的貨架也被掃蕩一空，加拿大政府呼籲民眾雖然該準備「防疫救急包」，包括能長期保存的食物和處方藥品，不過不需要大量儲存必需品。全球戰略實驗室（ Global Strategy Lab ）的主任霍夫曼（ Steven Hoffman ）也向《 Global News 》指出，恐懼所帶來的恐慌是人類正常的反應，但無法減緩病毒所帶來的危險。