戴口罩更危險？ 法國人「浪漫防疫」：會中就是命

新冠肺炎（COVID-19）疫情席捲歐洲，但當地戴口罩的人少之又少，被不少港人形容是「佛系防疫」。有YouTuber近日訪問法國巴黎民眾，發現大部分人都認為戴口罩沒有用，甚至會因更常摸臉而更加危險，又相信新冠肺炎與普通流感相似。問及會否怕染病，有人就直言「聽天由命」，坦言「會中就是命」。網民看片後不禁直言法國人是「浪漫抗疫」，慨嘆文化差異真大。

截至周日（15日）下午，法國累計5423宗新冠肺炎確診個案，共127人死亡。YouTube頻道「O'bon Paris」日前在巴黎街訪，了解當地人表達對戴口罩和新冠肺炎的看法。一名女子受訪時表示，不相信戴了口罩就能保護自己，並指「如果你戴口罩，相比沒戴的話，更會提高摸臉的頻率，所以（戴口罩）其實會更危險」，覺得只有染病者和前線醫療人員才要戴口罩。

影片中大部分人不擔心新冠肺炎，有女受訪者更認為只是「比較嚴重的流感」，說：「就這樣而已啊！」她續指即使通勤時有其他人咳嗽，也不會在意和恐慌。她稱因自己是白人女性，一旦當眾咳嗽，亦不會受旁人側目，「但如果我是亞洲人，情況就不一樣」，感到居於當地的亞洲人或旅客會較難受。

何以歐美較少人戴口罩？另一女子就提到文化差異，認為亞洲地區對於戴口罩「比較開放」，但是在法國的話，其他人卻會對該人感到害怕，但她亦認同戴口罩無法預防感染肺炎，直言是「有點蠢」，因為病毒仍可從眼睛進入身體。

除了「除罩防疫」，影片中一名男子被問會否害怕新冠肺炎時，也只是不以為然地表示謹慎預防便可，並坦言：「會中（感染）就是命。」

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文章授權轉載自《香港01》