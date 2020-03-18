美國夫妻同時愛上「小三」 共組家庭喊：很幸福！

現代社會性別觀念漸趨開放，除了同性婚姻在各國逐漸合法化之外，一夫一妻的概念也逐漸受到挑戰。美國俄亥俄州的22歲女子凱洛琳‧亨利（Karalyn Henry）和丈夫賈斯丁（Justin）因為決定和女友蘭娜‧杜格樂（Lana Douglas）共組三人家庭，而登上英國媒體版面。

根據每日郵報報導，凱洛琳是一名無性戀者，但又同時對男性與女性都感興趣，她在十七歲時向當時還是男友的賈斯丁出櫃。想不到賈斯丁非但沒有驚慌失措，反而鼓勵凱洛琳可以試著跟女生交往看看，凱洛琳因而在網路上認識了蘭娜。之後兩人決定邀請遠在英國北愛爾蘭的蘭娜參加他們的婚禮，這也是他們和蘭娜的第一次見面。

當蘭娜在婚禮上出現時，凱洛琳對蘭娜心動不已，後來，連賈斯丁也深深愛上蘭娜。三人因而譜出一段三角戀曲：每一個人都愛著另外兩個人。凱洛琳也表示，她並不會嫉妒蘭娜，反而很享受這段關係，「我喜歡睡在他們中間，這是我最喜歡的位置。」蘭娜和凱洛琳因為是無性戀者，對於性都興趣缺缺，但是賈斯丁從來不曾強迫她們，也讓她們相當感動。

不過，凱洛琳也坦承，「多邊戀」也存在某些挫折。畢竟多邊戀的婚姻目前仍是不合法的，因此他們沒有辦法和蘭娜有法律上的關係。另一方面，也有許多人會對「多邊戀」有偏見，認為凱洛琳其實就是背著賈斯丁偷吃。但她仍然認為，這樣的關係不是壞事，「當你同時愛著兩個人，這兩個人又同時愛著你和對方，有什麼事比這更幸福呢？」