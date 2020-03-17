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網美發起「新冠肺炎挑戰」舔馬桶 遭批竟回嗆：窮人才會得
新冠肺炎持續肆虐全球，疫情似乎越來越嚴峻，各國都祭出防疫措施，相繼宣布封城、鎖國及戒嚴等，美國總統川普日前甚至宣布進入「國家緊急狀態」，沒想此時卻有一名網美無視疫情告急，大拍一段「舔馬桶」的影片在抖音發布，稱之「新冠肺炎挑戰」（Coronavirus Challenge），還開心比出YA的手勢。
綜合外媒報導，美國邁阿密一名正妹網紅愛娃·路易斯（Ava Louise）在ig上擁有逾15萬名粉絲追蹤，抖音也有1.9萬名粉絲。日前她就在這兩個平台上意圖掀起潮流，發起了一種名為「新冠肺炎挑戰」的活動，影片中可見愛娃身處飛機上的廁所內，蹲在馬桶旁，接著伸出舌頭舔了馬桶坐墊，比出勝利V的手勢。
愛娃的文字寫著，「請轉發這則影片，讓人們知道在飛機上如何保持衛生！」短短6秒的影片發出後，立刻吸引大批網友的砲轟，許多人無法理解在全球共體時艱的同時，怎麼還有人想透過奇葩舉動引起人們的關注，就連2008年美國總統參選人約翰·麥肯（John McCain）之女梅根·麥肯（Meghan McCain）都憤怒批評愛娃的行為「應該該被抓去關」。
目前這段影片還沒刪除，流覽數也高達30萬，因為愛娃自認此舉並沒有錯。面對外界的反彈聲浪，她不屑的表示，「我不會被感染新冠肺炎」、「這是窮人才會得的疾病」、「連我媽都為我的行為感到驕傲」。
Please RT this so people can know how to properly be sanitary on the airplane 🥰😅 pic.twitter.com/x7GX9b4Lxc— Ava Louise (ig @avalouiise) (@realavalouiise) March 14, 2020
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