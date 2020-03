網美發起「新冠肺炎挑戰」舔馬桶 遭批竟回嗆：窮人才會得

新冠肺炎持續肆虐全球,疫情似乎越來越嚴峻,各國都祭出防疫措施,相繼宣布封城、鎖國及戒嚴等,美國總統川普日前甚至宣布進入「國家緊急狀態」,沒想此時卻有一名網美無視疫情告急,大拍一段「舔馬桶」的影片在抖音發布,稱之「新冠肺炎挑戰」(Coronavirus Challenge),還開心比出YA的手勢。

綜合外媒報導,美國邁阿密一名正妹網紅愛娃·路易斯(Ava Louise)在ig上擁有逾15萬名粉絲追蹤,抖音也有1.9萬名粉絲。日前她就在這兩個平台上意圖掀起潮流,發起了一種名為「新冠肺炎挑戰」的活動,影片中可見愛娃身處飛機上的廁所內,蹲在馬桶旁,接著伸出舌頭舔了馬桶坐墊,比出勝利V的手勢。

愛娃的文字寫著,「請轉發這則影片,讓人們知道在飛機上如何保持衛生!」短短6秒的影片發出後,立刻吸引大批網友的砲轟,許多人無法理解在全球共體時艱的同時,怎麼還有人想透過奇葩舉動引起人們的關注,就連2008年美國總統參選人約翰·麥肯(John McCain)之女梅根·麥肯(Meghan McCain)都憤怒批評愛娃的行為「應該該被抓去關」。

目前這段影片還沒刪除,流覽數也高達30萬,因為愛娃自認此舉並沒有錯。面對外界的反彈聲浪,她不屑的表示,「我不會被感染新冠肺炎」、「這是窮人才會得的疾病」、「連我媽都為我的行為感到驕傲」。

Please RT this so people can know how to properly be sanitary on the airplane 🥰😅 pic.twitter.com/x7GX9b4Lxc