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影／封城太無聊 義大利人揪鄰居開打「高空網球賽」

聯合新聞網 / 綜合報導
2名義大利男子上身探出窗外打網球。 圖／翻攝自推特影片
2名義大利男子上身探出窗外打網球。 圖／翻攝自推特影片

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，諸多國家都採取封城鎖國的辦法防止疫情擴大，然而封城時光對熱愛運動的人來說相當難熬，於是義大利社區出現有趣場景。

義大利疫情大爆發，確診病例至今已逼近3萬，政府為扼止疫情宣布全國封鎖，禁止所有公開集會，且人與人之間必須相隔1公尺。不過禁止集會也無法阻止人們想要運動的心，日前有西班牙健身教練爬上屋頂帶頭做運動，義大利民眾也不甘寂寞，拿出球拍探出高樓窗戶，和隔壁鄰居有來有往的打起網球！

影片中可看到2名男子手持球拍，上半身探出窗戶，與鄰居進行一場長達近半分鐘的「高空網球賽」，雖然最後擊球不慎導致球反彈掉落，仍能看出兩人玩得非常開心。自娛自樂的影片也引起網友注意，笑問「最後誰撿球」、「輸的下去撿」、「往下看發現底下已經有上百顆球了」，也有網友認為此舉雖然有趣，其實十分危險，也有人表示「球仍然會透過球拍播毒，結果隔離完全失敗（掉到樓下再進一步傳染開去）」。

新冠肺炎 義大利 疫情

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