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死也要死得有尊嚴！義大利人搶糧奇景 超市獨留「鳳梨披蕯」無人碰

聯合新聞網 / 綜合報導
義大利人掃光冰櫃食品，唯獨不碰夏威夷披薩。 圖／翻攝自twitter@bianco222
義大利人掃光冰櫃食品，唯獨不碰夏威夷披薩。 圖／翻攝自twitter@bianco222

新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散迅速，歐洲多國祭出「鎖國」政策，同時限制國內聚會活動，民眾亦出現搶購物資的情況。然而儘管環境嚴峻，確診人數逼近3萬例的義大利人仍堅持保有最後的尊嚴！

義大利網友Flaviano Bianchini分享當地民眾搶購食物的照片，發現即使貨架上食品被一掃而空，角落的「夏威夷披蕯」依舊沒有人動，該網友更留言「我們就算死，也要死得有尊嚴！」、「拒絕把鳳梨放在披蕯上」。該文引起大批網友回覆，集體吐槽鳳梨就不該出現在披蕯上，更有人質疑為何鳳梨披薩會出現在義大利，原PO則回覆「因為這是觀光區，然而現在沒有觀光客了」。

義大利人對「鳳梨＋披蕯」組合的痛恨，台灣人也相當感同深受，畢竟前陣子台灣國民美食「珍珠」才慘遭蹂躝，出現各種如珍珠飯、珍珠麻婆豆腐的奇妙組合，令不少人哭喊「快住手」。不過也有網友列舉台灣還有臭豆腐披薩、榴槤披薩等口味，甚至「還加草莓跟麻糬，簡直喪盡天良」，笑稱義大利人來台會崩潰。

除了夏威夷披薩外，義大利日前也被爆料民眾拒買「平滑筆管麵」，中國武漢封城時也傳出超市泡麵架上獨留「康師傅香菇燉雞麵」，可見就算物資緊缺，民眾仍不願在口味上妥協。

有大陸網民笑言，即使封城了，香菇燉雞麵還是最難吃的。（微博圖片）
有大陸網民笑言，即使封城了，香菇燉雞麵還是最難吃的。（微博圖片）

新冠肺炎 義大利

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