日本商店廁所衛生紙遭人偷竊數次 店員「自製符咒」奏效
新冠肺炎（COVID-19）疫情重創全球多國，不少假訊息也隨之冒出，謊稱衛生紙材質與口罩相同，以口罩缺貨為由，表示衛生紙會接著缺貨，因此導致許多民眾到超商瘋搶衛生紙。對此，日本有商家的廁所衛生紙每日都遭民眾竊取，店員不堪其擾而想出奇招，製作三眼符咒貼在衛生紙架上，沒想到該方法卻意外奏效。
日本受新冠肺炎影響，口罩和防疫用品出現搶購風潮，就連衛生紙等民生用品也遭到民眾瘋搶，而有人疑似因為買不到衛生紙，只得進入商店偷取，根據「CNN」報導，日本新潟縣的某間便利商店每天都會遭人竊取3至5卷廁所衛生紙，而店員突發起想繪製了數張符咒，她繪製了三隻眼睛在上面並寫著「盜罰飢喰」四字，並將其黏貼在廁所內的衛生紙架上，打算嚇阻小偷們。
而這樣的奇招也意外奏效了，自從她貼上符咒後就沒有人再偷取過衛生紙，店員事後受訪時表示「我只是開個玩笑，但這似乎奏效了，當人們在偷衛生紙時，我想用這個來嚇唬他們，然後想到他們可能會因此被下咒了，在日本人們其實蠻迷信的。」
最近、仕事場のお客様用トイレのペーパーのストックがどんどんなくなっちゃうの😢— みんく🐶 (@moemoekohu) March 4, 2020
なので、気分転換に手作りインテリアでちょっと模様替えしてみたらトイペなくならなくなったよ〜👌😊 pic.twitter.com/JvNjZXDmce
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言