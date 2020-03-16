日本商店廁所衛生紙遭人偷竊數次 店員「自製符咒」奏效

新冠肺炎（COVID-19）疫情重創全球多國，不少假訊息也隨之冒出，謊稱衛生紙材質與口罩相同，以口罩缺貨為由，表示衛生紙會接著缺貨，因此導致許多民眾到超商瘋搶衛生紙。對此，日本有商家的廁所衛生紙每日都遭民眾竊取，店員不堪其擾而想出奇招，製作三眼符咒貼在衛生紙架上，沒想到該方法卻意外奏效。

日本受新冠肺炎影響，口罩和防疫用品出現搶購風潮，就連衛生紙等民生用品也遭到民眾瘋搶，而有人疑似因為買不到衛生紙，只得進入商店偷取，根據「CNN」報導，日本新潟縣的某間便利商店每天都會遭人竊取3至5卷廁所衛生紙，而店員突發起想繪製了數張符咒，她繪製了三隻眼睛在上面並寫著「盜罰飢喰」四字，並將其黏貼在廁所內的衛生紙架上，打算嚇阻小偷們。

而這樣的奇招也意外奏效了，自從她貼上符咒後就沒有人再偷取過衛生紙，店員事後受訪時表示「我只是開個玩笑，但這似乎奏效了，當人們在偷衛生紙時，我想用這個來嚇唬他們，然後想到他們可能會因此被下咒了，在日本人們其實蠻迷信的。」