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媽媽花台幣1433元網上買口罩 包裝打開驚見「奇耙全罩式」

聯合新聞網 / 綜合報導
日本網友PO文表示，自己的媽媽在網路上花了5000日圓（約台幣1433元）幫全家買了口罩，沒想到口罩到貨後打開包裝一看，造型竟然相當「奇耙」。圖擷自Twitter
日本網友PO文表示，自己的媽媽在網路上花了5000日圓（約台幣1433元）幫全家買了口罩，沒想到口罩到貨後打開包裝一看，造型竟然相當「奇耙」。圖擷自Twitter

新冠肺炎COVID-19）疫情持續延燒全球，民眾為了自保都紛紛戴上口罩，先前台灣才因此出現「口罩之亂」，現今則是全球都在「搶口罩」。近日就有一名日本網友在自己的推特（Twitter）上PO文表示，媽媽在網路上花了5000日圓（約台幣1433元）幫全家買了口罩，沒想到口罩到貨後打開包裝一看，造型竟然相當「奇耙」，PO文一出後更是笑翻一票網友。

原PO在文中提到，日前自己在半夜時收到媽媽的訊息表示，她在購物網站亞馬遜Amazon）上找到了一款口罩，而且看到後立刻就買了，這讓原PO疑惑的問道「現在是特別時期，口罩不是很貴嗎？」隨後媽媽就PO出了自己試戴口罩的照片，原來媽媽口中的口罩是「鴿子造型的全罩式面具」，並不是我們平常看到的醫療口罩樣式。

隨後原PO更解釋，原來是媽媽在搜尋關鍵字時，口罩跟面具的關鍵字都是「mask」，並剛好看到了這款鴿子面具，覺得實在太可愛所以就買下來了，甚至還跟原PO的爸爸一起戴，之後還因為戴起來太可愛了，所以又再加購一款「草泥馬」款式，一共是5000日圓（約台幣1433元）。

照片一曝光後，讓不少網友笑瘋表示，「原本以為媽媽花高價買口罩，沒想到竟然是鴿子面具」、「還以為口罩的價格又被炒高了」、「這戴出去搞不好真的有效，根本全罩式口罩」、「這個應該沒有人敢戴在路上行走吧，還是買正常的口罩比較好」、「戴這個走在路上應該會嚇壞大家」、「真的很可愛的造型，戴這個應該會成為焦點」、「現在不是滿多人都在戴這種造型面具嗎，因為正常的口罩都買不到了」。

原PO的媽媽甚至還跟原PO的爸爸一起戴。圖擷自Twitter
原PO的媽媽甚至還跟原PO的爸爸一起戴。圖擷自Twitter

COVID-19 新冠肺炎 口罩 Amazon 亞馬遜

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