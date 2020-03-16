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憂親友怕新冠肺炎不來婚禮 新娘痛罵「去死」引眾怒

聯合新聞網 / 綜合報導
婚禮示意圖。 示意圖／ingimage
婚禮示意圖。 示意圖／ingimage

新型冠狀病毒疫情持續擴散，歐美國家相繼淪陷。美國一名新娘在臉書上，抱怨賓客們因疫情擴散而不願前來，因而在美國知名論壇Reddit上引發網友們兩極的反應。

一名網友在Reddit上發文，指出這是在某個與婚禮相關的臉書社團中，新娘的發文。這位姓名被隱去的新娘寫道，「再過37天就是我的婚禮了！我已經花了十五個月準備、燒掉好幾十萬。我付出超多心力在編預算、避談政治、催促受邀賓客、想辦法搞定私人禮品、回了一百萬封信，還在浴缸裡面喝了一大堆酒，所以我才不管。如果你是因為擔心肺炎沒來我的婚禮，那你真的可以去死一死了。」發文的網友並註解：「她說這只是反串——在被痛罵一頓之後」。

這番言論引來許多網友批評。截圖中的一名網友直接表示：「希望他可以快點找到比你更好相處的人。」而Reddit上的網友們也不甘示弱，有人指出，自己的親戚中有人甚至因為疫情而取消婚禮，但他們就算難過也知道這是不得已的事；另一名網友則稱，巴西日前就曾經因為其中一名婚禮賓客被驗出陽性，而導致全場兩百位賓客都必須接受監測。

也有網友稱，「婚禮如果泡湯任誰都會不爽，可是總不能怪那些只是為了躲避流行病而缺席的人吧」；更有人指出，「如果是我的話，我寧可先把婚禮無限期延後到疫情平息；我知道說比做容易，可是現在真的是非常時期啊。」

不過，也有許多網友對新娘表示同情，「我覺得她應該只是想表達自己有多崩潰而已。」、「應該很多準新娘都可以同理她的感受吧，花了那麼多錢跟時間，結果親朋好友都不能來，你卻無能為力的感覺。」、「至少她不是貼在自己牆上讓她的親朋好友都看到」、「看起來就是一句玩笑話而已。就算沒有疫情干擾，籌備婚禮也是一件壓力很大的事。就讓他們發洩吧。」

一名準新娘因為婚禮遭受疫情波及而在臉書上崩潰發文。圖／Reddit
一名準新娘因為婚禮遭受疫情波及而在臉書上崩潰發文。圖／Reddit

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