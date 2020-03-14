好友愛上媽媽 單親兒唯一支持這段相差22歲的戀情

「姐弟戀」在現代社會相當常見，但若是年紀相差過大，仍會引起社會的關注，部分人甚至會認為雙方是因為財產或利益關係而在一起，並不是真愛。英國一位42歲媽媽道恩（Dawn Northey）在2017年時開車載兒子去見他的網友塔卡里（Takhari），沒想到之後卻意外與他相戀，雖然道恩兒子接受了兩人的關係，但外界卻不看好，道恩的家人甚至認為她勾引塔卡里，威脅他們若不分手就要報警，但道恩認為塔卡里並不是小孩，兩人在一起時常忘記年齡的差距，過得相當快樂。

根據英國「每日郵報」報導，當年39歲的道恩在2017年6月時載兒子卡勒姆（Callum）到伍爾弗漢普頓（Wolverhampton），去見卡勒姆在網上認識3年的網友塔卡里，而在那時道恩認識了塔卡里和他的母親，直到隔年道恩與丈夫離婚後，她帶著卡勒姆和女兒艾迪生（Addison）搬到了南拉納克郡（South Lanarkshire），才再次見到塔卡里，之後兩人默默談起了戀愛，他們常秘密地偷發訊息，但在不久後塔卡里的母親得知了這件事，她相當憤怒，將塔卡里趕出家門。

塔卡里（中）與道恩的兒子卡勒姆（右一）和女兒艾迪生（左一）關係相當好。圖擷自 Daily News

道恩說「我很傷心，塔卡里無處可住，所以我告訴他可以來和我們住在一起，接著我需要跟兒子坦白一切，我感到很害怕」，於是那天晚上道恩便向卡勒姆坦白，她表示兒子如果不接受兩人的關係就會立刻結束，因為她和塔卡里都不想因此破壞跟卡勒姆的感情，而卡勒姆在聽聞一切後坦然的接受了一切，而道恩對此則表示「卡勒姆聳了聳肩，告訴我他不會在意，我從未感到如此安心。」

不過兩人之間的愛情不受到大多數人的認同，道恩的家人認為是她勾引了塔卡里，威脅她若不分手就要報警，而塔卡里的母親對這段戀情並未給予任何祝福，對此道恩則是認為在兩人相識時，塔卡里就已經是一位成年人，且兩人在一起時常會忘記年齡的差距，她說「塔卡里給了我新的生命，他和卡勒姆仍然是最好的朋友，這並沒有影響他們的友誼」、「艾迪生甚至會叫塔卡里爸爸，這很可愛，儘管塔卡里的媽媽沒有給我們她的祝福，但我們真的希望她有一天能這樣做」。