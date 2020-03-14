超市螃蟹被貼半價憤而逃走 網笑：不躲起來會被抓到

在日本居住或是長期旅行時，三餐如果想要省錢又能吃的營養，最好的辦法就是自己煮，這時候「超市」就是一個很好的選擇，為了讓所有產品銷售完畢，每天晚上都有生鮮熟食「降價出售」時間，有些超市甚至是直接下殺半價，近來有日本網友分享了一張爆笑的圖，只見照片中原本是兩隻一盒的螃蟹正半價出售，結果其中一隻竟然上演逃走秀，掙脫保鮮膜躲在旁邊，網友笑說「半價肯定一個」。

臉書「笑ったらシェア！」12日下午貼出了一張照片，看到原本兩隻一盒498日圓的螃蟹，上面貼上了「半價」249日圓的打折標籤，好笑的是，裡面其中一隻螃蟹掙脫了保鮮膜，跑到了上方的空位待著不動，網友看到笑說「半價肯定一個」、「在某種程度上很新鮮」、「我打破並跑了，但如果你不躲起來，你會被抓到lol」、「螃蟹：你才半價、你全家都半價！」、「活著的半價」。

日本超市有許多現做便當、炸物小吃、麵包等，通常超市會讓所有產品銷售完畢，晚上都會將這些生鮮熟食降價出售，通常會有兩次降價時間，第一次在下午6-7點左右，第二次約在晚上8-9點，有些超市會使用分段式降價，有些則會直接下殺半價，時間一到，超市人員就會一一貼上特價標籤，會發現有許多人在旁邊等待特價商品，瞄準目標準備下手的場景。