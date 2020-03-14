新冠肺炎疫情下孩子不愛洗手怎麼辦？聰明媽媽出妙招

新型冠狀病毒疫情肆虐，英國一名母親為了擔心孩子們不愛洗手，因而想出了妙招：在他們的手上畫上圖案，讓孩子不再把洗手當作是個苦差事。

根據《太陽報》報導，這名母親妮絲來自於英格蘭東北的新堡市，目前育有三名子女。為了防範新型冠狀病毒，妮絲在她的孩子們手上畫上類似表情符號的圖案，讓他們挑戰將圖案洗淡。她表示，這個方法的靈感來自於女兒的芭蕾舞班，他們會在孩子的手上蓋上印章。每天結束時，妮絲會檢查孩子們有沒有將圖案洗淡，孩子們都很喜歡這個遊戲。

妮絲將這個方法貼上Facebook的分享社團，結果引來了廣大的迴響。許多人都表示這是一個好主意，「小孩都喜歡表情符號，真聰明！」、「這方法太天才了，我覺得每個媽媽都應該這樣做」、「我明天就來試試！」