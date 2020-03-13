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越南首富千金確診！父砸1300萬租包機急帶愛女回國
越南新冠肺炎(COVID-19)疫情，確診病例截至目前累積達39例。越南衛生部於近日公告第32例確診案例，為一名越南籍24歲女子，搭乘包機飛回越南隔離確診。越南首富千金阮仙事後證實，自己就是確診病例。據了解此趟飛機租金高達100億越南盾(約合新台幣1300萬)，回國治療的付出的代價並不小。
根據越通社報導，越南確診第32例，於英國倫敦身體不適，出現咳嗽症狀但沒有發燒。後來得知曾和越南第17例確診病患有過接觸，她前往醫療院所診治後，咳嗽狀況仍沒有好轉，因此決定包機回到越南。
阮仙事後發文，稱因為親友的擔心，父親喬納森阮漢租了一架專機將她載回越南。並強調自己回國後會遵守相關隔離規定。
據了解此架包機花費約100億越南盾(約合新台幣1300萬)，下機後出現乾咳症狀且體溫達37.5度，隨後進行隔離，檢驗確診為越南新冠肺炎第32例。
阮仙父親被封為越南品牌大王，阮仙身為富二代具有相當高的知名度。此次他獲邀前往義大利參加活動，卻意外成了和第17例確診接觸的地點。
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