越南首富千金確診！父砸1300萬租包機急帶愛女回國

住在美國喬治亞州的尼克（Nick Smith）是世界上最小的男人，他患有罕見疾病小頭症和原發性侏儒症，這種疾病通常伴隨著老年相關疾病，通常罹患此病的患者壽命皆不長，但尼克出乎了醫生的預料，近期他更與自己的兄弟一同慶祝28歲的生日，而他的弟弟特拉維斯（Travis）身高195公分，兩人站在一起身高差距相當大。

2020-03-12 13:38