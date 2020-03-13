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產地零確診！日本瘋傳「吃納豆防肺炎」 貨架瞬間被清空

聯合新聞網 / 綜合報導
日本的納豆被搶購一空。 圖／取自pakutaso、twitter@chan_izayoi
日本的納豆被搶購一空。 圖／取自pakutaso、twitter@chan_izayoi

隨著全球新冠肺炎確診人數增加，世界各國陸續爆發「搶購潮」，以日本為例，除了日前報導的口罩、衛生紙外，現在竟出現「納豆」被掃購一空的情景。

日本因新冠肺炎確診數日增，近期才後知後覺地加入搶口罩行列，之後又因假消息使得衛生紙、米麵等糧食都被掃光，儘管政府不斷闢謠，強調庫存充足，仍無法安撫民眾的不安。近幾日這股恐慌居然蔓延到國民健康食品「納豆」上，各地店家都出現售罄、缺貨的情況。

據《東京新聞》報導，最近日本社群媒體上盛傳「食用納豆可有效預防新冠肺炎」，起因是納豆的名產地茨城縣至今依然零確診，使得人們對此說法深信不疑，納豆成為大家新一波的搶購對象，即使官方以「毫無根據」駁斥此傳聞，要消費者冷靜，推特上仍然可以看到大量「納豆貨架被清空」的照片，甚至部分店家還貼出限購公告。

報導也提到，在新冠肺炎疫情擴大前，國立癌症研究中心曾發布「食用納豆可降低10%死亡風險」的報告，當時納豆的銷量就有所增長，此次謠言出現後，有店家的銷售量更飆升2~3成。除納豆外，其他如優格之類能增強抵抗力的食品銷量也有所增加。

商店貼出納豆缺貨的公告。 圖／翻攝自twitter@aki5722
商店貼出納豆缺貨的公告。 圖／翻攝自twitter@aki5722

新冠肺炎 納豆 口罩

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