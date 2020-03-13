驚人影片曝光…裝滿50萬公升血液容器爆裂 阿根廷街道瞬間成血海

血流成河意外在街頭真實上演？位於阿根廷布宜諾斯艾利斯的一處屠宰場，原本用來儲存動物血液的容器意外爆裂，導致裡頭的動物血液溢出周邊街道。據了解容器內裝滿50萬公升的血液，整條街景呈現血紅色的可怕景象。

根據外媒報導，位於阿根廷當地的Ganadera San Roque屠宰場，由於血液儲存箱突然爆裂，50萬公升的血液短時間內就灌滿整個街道。目擊者表示，當時有聽到一陣爆炸聲響，緊接而來的便是一大片血紅色慘狀，街道上充斥著噁心的臭味。從影片中還能看見疑似動物的屍體。

屠宰場內部工作人員透露，他們並不清楚爆裂的原因。只說平常會有台專門運送的車輛將血液運走，沒想到會發生這樣的事件。當地居民表示，曾多次要求工廠關閉，但至今仍沒有下文。

案發後消防人員隨即趕來清理，並表示目前街道上的血液已經全被清除。但當地民眾反應街道上還有一些血跡存在，讓臭味持續飄散。

當地傳染病專家古齊(Leda Guzzi)指出，牛血並不會傳染疾病給人類。並強調如果很快就把血液徹底清除，沒有流入屋內就不用太過擔心。目前相關衛生人員已經著手調查該起事件。