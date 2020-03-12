女主播舔垃圾桶甜笑「讓我確診新冠肺炎」 網轟：噁心

新冠肺炎疫情延燒全球，各國政府單位紛紛宣導要民眾做好個人衛生以預防新冠肺炎，不過一名瑞士女主播卻反其道而行，拍攝「如何感染新冠肺炎」影片，影片中她舔遍ATM、垃圾桶等經常被碰觸的物品，種種作為引來撻伐，批評她「太噁心了」。

瑞士電台 Radio 3FACH日前在Instagram上發布一段「如何感染新冠肺炎」影片，電台女主播李（Lea）用舌頭舔遍大眾會觸碰的物品，從ATM、地板、公車把手到電線桿、垃圾桶等都難逃她的魔「舌」，甚至還對著鏡頭笑說「快讓我確診」，這樣的態度和行徑讓許多人痛批「妳懂那些感染者死掉的痛苦嗎」。

雖然李表示拍攝這段影片，是希望可以透過自己的體驗，讓大家不要太嚴肅看待新冠肺炎的疫情，但國內外網友紛紛抨擊Lea的作法實在太噁心，就算沒有疫情也不該這麼做，毫無意義的舉動根本是在炒話題，戲謔的言論根本就在無視染症者的痛苦。

雖然影片已經引發不少輿論撻伐，但李仍表示是大家「不懂她的幽默」，誇張的回應又再掀爭議。